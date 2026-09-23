Interview Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: hij legt uit wat er gebeurde

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: hij legt uit wat er gebeurde
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Nicolas Raskin leek deze zomer klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Na een sterk seizoen bij Rangers en vooral een opvallend WK met de Rode Duivels kwam de middenvelder nadrukkelijk op de radar van verschillende Europese clubs. Premier League-clubs, Italiaanse, Duitse en Spaanse ploegen werden genoemd, terwijl ook Besiktas zich uiteindelijk concreet meldde. Toch bleef Raskin uiteindelijk gewoon in Glasgow.

De 25-jarige middenvelder sprak daar tijdens de interlandperiode voor het eerst uitgebreid over. Van frustratie lijkt daarbij weinig sprake. “Het was een ingewikkelde zomer. Er waren gesprekken over transfers, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen”, vertelt hij.

Dat het niet aan belangstelling ontbrak, is duidelijk. Al vroeg in de zomer werd Raskin gelinkt aan onder meer Hull City, Atalanta en Real Betis. Hull deed volgens verschillende Britse bronnen zelfs een bod, maar Rangers hield vast aan een aanzienlijk hogere waardering. Later kwamen daar nog onder meer Fenerbahçe en Besiktas bij.

Van grote belangstelling naar uiteindelijk gewoon Rangers

Raskin had na zijn WK-optreden nochtans voldoende reden om te geloven dat een transfer eraan zat te komen. Hij was een van de Belgische middenvelders die tijdens het toernooi indruk maakte en werd daardoor een interessante naam op de transfermarkt.

Ook vanuit Rangers werd de deur voor een vertrek niet volledig dichtgegooid. De club wilde vooral een prijs die overeenstemde met de waarde die ze aan haar middenvelder toekende. Bij Hull lag het verschil tussen vraag en aanbod volgens berichtgeving aanvankelijk behoorlijk ver uit elkaar.

Het gevolg was een zomer waarin Raskin voortdurend met een mogelijke transfer werd geconfronteerd, maar zonder dat er uiteindelijk een deal uit de bus kwam.

“Ik ga daar niet om huilen. Dat is voetbal”, zegt de Rode Duivel daar zelf over. “Ik kijk vooruit, blijf trainen en hard werken.”

Die nuchterheid is opvallend, zeker omdat Raskin eerder zelf had aangegeven dat hij klaar was voor een nieuwe uitdaging. Zijn ambitie om hogerop te gaan was geen geheim. Tegelijk beseft hij dat een transfer niet alleen afhangt van de speler.

“Er zijn heel veel zaken waarmee rekening moet worden gehouden en alles moet op het juiste moment samenvallen. Dat was nu niet het geval. Het was niet het juiste moment en de transfer is er niet gekomen.”

Rangers kreeg uiteindelijk toch zijn middenvelder terug

De transferperikelen verdwenen daarmee niet zomaar. Raskin miste in augustus enkele wedstrijden terwijl de geruchten over een vertrek bleven aanhouden. Rond de Europese wedstrijden tegen Jablonec werd zijn situatie opnieuw onderwerp van discussie.

Ook Besiktas probeerde uiteindelijk door te duwen. De Turkse club meldde zich begin september bij Rangers, maar volgens STV News kwam er geen akkoord tussen beide clubs. Rangers-manager Derek McInnes benadrukte intussen dat Raskin zich professioneel bleef opstellen en uitstekend trainde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Rangers FC
Besiktas
Nicolas Raskin

Meer nieuws

LIVE - Interlandbreak: Scheidrechter voor match tegen Italië is bekend

LIVE - Interlandbreak: Scheidrechter voor match tegen Italië is bekend

16:45
Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

15:30
Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

14:30
1
Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

16:30
9
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

11:00
Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

13:00
Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

15:00
Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

14:00
4
Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro"

13:30
2
Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden

12:30
3
Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

12:00
Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

Live. Transfernieuws 23/9: Blessin heeft nieuwe club

11:45
Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

Transferrecord voor Tresoldi? Zo dichtbij was het volgens de spits zelf ... en wat nu?

11:30
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

OH Leuven is klaar voor clash in Champions League

10:30
De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

De Anderlecht-connectie van 'nieuwe' Rode Duivel is nog steeds groot

10:00
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
2
RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

23:00
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

08:00
7
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
1
Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
3
Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

22:00
1
Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

21:40
Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

21:20
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

21:00
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

22/09
Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

20:40
1
"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

20:15
'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

20:20
4
"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
9
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

22/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 24/09 Duitsland Duitsland
Servië Servië 24/09 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 24/09 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 24/09 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Blik of het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf Joe Joe over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden Alex Del Piero Alex Del Piero over Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels? André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff André Coenen André Coenen over Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard wolfskin wolfskin over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend filip hendrix filip hendrix over Deschacht formeel over JPL-verdediger: "Verkopen voor dertig tot veertig miljoen euro" CringeMedia CringeMedia over Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij” Impala Impala over OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler Andreas2962 Andreas2962 over 'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved