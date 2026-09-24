Interview Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen"
Foto: © photonews
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Nicolas Raskin leek deze zomer klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Na een sterk seizoen bij Rangers en vooral een opvallend WK met de Rode Duivels kwam de middenvelder nadrukkelijk op de radar van verschillende Europese clubs. Premier League-clubs, Italiaanse, Duitse en Spaanse ploegen werden genoemd, terwijl ook Besiktas zich uiteindelijk concreet meldde. Toch bleef Raskin uiteindelijk gewoon in Glasgow.

De 25-jarige middenvelder sprak daar tijdens de interlandperiode voor het eerst uitgebreid over. Van frustratie lijkt daarbij weinig sprake. “Het was een ingewikkelde zomer. Er waren gesprekken over transfers, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen”, vertelt hij.

Dat het niet aan belangstelling ontbrak, is duidelijk. Al vroeg in de zomer werd Raskin gelinkt aan onder meer Hull City, Atalanta en Real Betis. Hull deed volgens verschillende Britse bronnen zelfs een bod, maar Rangers hield vast aan een aanzienlijk hogere waardering. Later kwamen daar nog onder meer Fenerbahçe en Besiktas bij.

Van grote belangstelling naar uiteindelijk gewoon Rangers

Raskin had na zijn WK-optreden nochtans voldoende reden om te geloven dat een transfer eraan zat te komen. Hij was een van de Belgische middenvelders die tijdens het toernooi indruk maakte en werd daardoor een interessante naam op de transfermarkt.

Ook vanuit Rangers werd de deur voor een vertrek niet volledig dichtgegooid. De club wilde vooral een prijs die overeenstemde met de waarde die ze aan haar middenvelder toekende. Bij Hull lag het verschil tussen vraag en aanbod volgens berichtgeving aanvankelijk behoorlijk ver uit elkaar.

Het gevolg was een zomer waarin Raskin voortdurend met een mogelijke transfer werd geconfronteerd, maar zonder dat er uiteindelijk een deal uit de bus kwam.

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“Ik ga daar niet om huilen. Dat is voetbal”, zegt de Rode Duivel daar zelf over. “Ik kijk vooruit, blijf trainen en hard werken.”

Die nuchterheid is opvallend, zeker omdat Raskin eerder zelf had aangegeven dat hij klaar was voor een nieuwe uitdaging. Zijn ambitie om hogerop te gaan was geen geheim. Tegelijk beseft hij dat een transfer niet alleen afhangt van de speler.

“Er zijn heel veel zaken waarmee rekening moet worden gehouden en alles moet op het juiste moment samenvallen. Dat was nu niet het geval. Het was niet het juiste moment en de transfer is er niet gekomen.”

Rangers kreeg uiteindelijk toch zijn middenvelder terug

De transferperikelen verdwenen daarmee niet zomaar. Raskin miste in augustus enkele wedstrijden terwijl de geruchten over een vertrek bleven aanhouden. Rond de Europese wedstrijden tegen Jablonec werd zijn situatie opnieuw onderwerp van discussie.

Ook Besiktas probeerde uiteindelijk door te duwen. De Turkse club meldde zich begin september bij Rangers, maar volgens STV News kwam er geen akkoord tussen beide clubs. Rangers-manager Derek McInnes benadrukte intussen dat Raskin zich professioneel bleef opstellen en uitstekend trainde.

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