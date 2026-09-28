Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

KRC Genk breidt zijn jeugdwerking verder uit met een eigen voetbalschool. De Limburgers lanceren het nieuwe initiatief nadat de belangstelling voor hun recent aangekondigde voetbalkampen bijzonder groot bleek. Alle beschikbare plaatsen op de KRC Genk Academy waren in minder dan 24 uur uitverkocht.

Dat melden de Limburgers via de eigen kanalen. De club wil met de voetbalschool meer jonge voetballers laten kennismaken met de manier waarop binnen de Genkse jeugdopleiding wordt gewerkt. Zowel jongens als meisjes van 6 tot en met 15 jaar kunnen deelnemen. Gedurende acht weken krijgen zij iedere zondagvoormiddag training in het H. Essers Talent Park.

Dat maakte KRC Genk maandag bekend via de eigen jeugdwebsite. De deelnemers worden begeleid door gediplomeerde trainers en krijgen oefeningen volgens de filosofie van de KRC Genk Academy. Daarbij ligt de nadruk onder meer op techniek, spelinzicht, veel balcontacten en vooral voetbalplezier.

Stormloop op voetbalkampen

De nieuwe voetbalschool komt er kort nadat Genk ook eigen voetbalkampen aankondigde. Die bleken meteen bijzonder populair. Voor de activiteiten op de Academy waren alle plaatsen binnen één dag ingenomen. Alleen voor de kampen op de terreinen van Bocholt VV waren maandag nog enkele plaatsen beschikbaar.

Genk probeert zijn ervaring met jeugdopleiding zo verder open te stellen voor spelers die niet noodzakelijk deel uitmaken van de eigen jeugdteams. De club had eerder al aangekondigd dat deelnemers aan de voetbalkampen volgens dezelfde principes zouden trainen als binnen de Academy.

Jeugdopleiding blijft belangrijke pijler

Dat Genk net op dit terrein verder uitbreidt, is geen toeval. De Limburgers bouwden doorheen de jaren een stevige reputatie op als opleidingsclub. Onder anderen Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Bryan Heynen doorliepen er de jeugdopleiding, terwijl ook Konstantinos Karetsas er werd gevormd. Hij maakte afgelopen zomer nog de overstap naar Borussia Dortmund.





Met de voetbalschool wordt die opleidingsfilosofie nu gedurende acht weken toegankelijk gemaakt voor een bredere groep kinderen. Na de snelle uitverkoop van de eerste kampen lijkt de belangstelling voor het Genkse jeugdmodel in ieder geval groot.