Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”
Foto: © photonews
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Mbaye Diagne is bij veel Belgische voetbalfans nog altijd verbonden met die beruchte strafschop tegen PSG. Nu brengt Besnik Hasi een opvallend verhaal over de Senegalese spits naar boven: volgens Diagne zelf had hij eigenlijk voor Anderlecht moeten kiezen.

Van Belgische herinnering naar opvallende bekentenis

Mbaye Diagne speelt vandaag in Turkije, bij Amedspor, waar hij volgens zijn coach Besnik Hasi nog altijd over een neus voor doelpunten beschikt. Maar in België blijft zijn naam vooral verbonden aan zijn korte passage bij Club Brugge en het veelbesproken Champions League-duel tegen Paris Saint-Germain.

Het was in november 2019 dat Diagne tegen PSG een strafschop opeiste, terwijl Hans Vanaken de vaste strafschopnemer was. De Senegalees miste vanaf elf meter en Club Brugge verloor de wedstrijd met 1-0. Diagne verklaarde achteraf dat hij aanvankelijk niet van plan was de strafschop te nemen, maar uiteindelijk toch naar de stip ging. Jaren later blijkt dat het verhaal voor Diagne nog altijd niet helemaal afgesloten is.

Diagne had liever voor Anderlecht gekozen

In Het Nieuwsblad vertelt Hasi dat hij met Diagne over het verleden heeft gesproken. Daarbij kwam ook de transferperiode rond zijn komst naar België ter sprake.

"Over die gemiste strafschop tegen PSG hebben we wel al gepraat. Hij vertelde me toen ook dat hij in feite bij Anderlecht had moeten tekenen, in plaats van Club Brugge", vertelt Hasi.

Volgens de trainer zou Diagne met zijn karakter mogelijk beter bij Anderlecht hebben gepast. Hasi kent de Belgische voetbalwereld bovendien goed: hij was eerder actief als speler en trainer bij Anderlecht.

De uitspraak is opvallend omdat Diagne uiteindelijk wel degelijk bij Club Brugge terechtkwam. De aanvaller werd in september 2019 door de Belgische club gehuurd van Galatasaray. Hij speelde dat seizoen in totaal negen wedstrijden voor Club Brugge en maakte daarin vier doelpunten.

Na Club Brugge ging zijn carrière verder

De passage bij Club Brugge werd geen langdurig succes. Na zijn terugkeer naar Galatasaray volgde in januari 2021 een uitleenbeurt aan West Bromwich Albion. Daar kwam Diagne tot drie competitiedoelpunten in zestien wedstrijden.

Daarna keerde hij terug naar Galatasaray, om vervolgens in 2022 definitief afscheid te nemen van de Turkse topclub. Diagne tekende bij Fatih Karagümrük, waar hij opnieuw nadrukkelijk zijn scorend vermogen liet zien. In het seizoen 2022/23 maakte hij 23 competitiedoelpunten.

Daarna trok zijn carrière verder richting Saudi-Arabië. Hij speelde achtereenvolgens voor Al Qadsiah en Neom SC. In augustus 2025 keerde hij terug naar Turkije bij Amedspor.

Hasi vertrouwt hem ondanks nieuwe penaltymisser

Bij Amedspor ziet Hasi in Diagne nog altijd een belangrijke aanvaller. De coach verwijst naar zijn doelpuntenproductie en zegt dat hij de spits ook vanaf de strafschopstip vertrouwt. "Ik vertrouw hem. Hij heeft vorig jaar 27 goals gemaakt voor Amedspor", aldus Hasi.

Dat vertrouwen is opvallend, zeker omdat Diagne volgens Hasi dit seizoen opnieuw een penalty miste. Dit keer liep het wel goed af: Sor scoorde in de rebound.
Hasi lijkt vooral te benadrukken dat hij spelers niet uitsluitend op één fout beoordeelt. Zijn aanpak is duidelijk: grenzen aangeven, maar tegelijk vertrouwen geven. "Ik ben eerlijk en dat voelen ze. En ze weten waar de grenzen liggen", zegt hij over de omgang met Diagne en zijn andere spelers.

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