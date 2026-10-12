Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich
Foto: © photonews
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Racing Genk heeft een belangrijke stap gezet met het oog op de toekomst. Josue Kongolo heeft zijn contract bij de Limburgers verlengd tot de zomer van 2030. De twintigjarige centrale verdediger lag oorspronkelijk nog tot 2028 vast, maar kiest ondanks buitenlandse belangstelling voor een langer verblijf in de Cegeka Arena.

Kongolo is een mooi voorbeeld van de jeugdwerking van Genk. Hij sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij de club en doorliep er een groot deel van zijn opleiding. Intussen heeft hij zich opgewerkt tot een vaste waarde bij de eerste ploeg. Met zijn nieuwe overeenkomst bevestigen beide partijen dat ze ook op langere termijn op elkaar rekenen.

Buitenlandse interesse houdt Kongolo niet weg uit Genk

De contractverlenging komt op een interessant moment. Kongolo heeft de voorbije periode stappen gezet in zijn ontwikkeling en trok daarmee ook de aandacht van clubs uit het buitenland. Toch kiest hij ervoor om zijn groei voorlopig verder te zetten bij de club waar hij zijn opleiding genoot.

Voor Genk is dat belangrijk nieuws. De club investeert traditioneel in jonge spelers en wil hen kansen bieden op het hoogste niveau. Wanneer een zelf opgeleide verdediger zich vervolgens ontwikkelt tot een vaste waarde, is het behouden van zo'n speler een duidelijk signaal. Met een contract tot 2030 heeft Genk bovendien meer zekerheid over de toekomst van Kongolo en een sterkere uitgangspositie mocht er later opnieuw concrete interesse komen.

Extra boost na kwalificatie voor EK U21

Ook sportief beleeft Kongolo een belangrijke periode. Eerder deze week plaatste hij zich met de Belgische beloften voor het EK U21 van 2027. Die kwalificatie is een nieuwe opsteker voor de verdediger, die zich zowel bij Genk als op internationaal niveau verder kan ontwikkelen.

Kongolo zelf is tevreden dat hij zijn toekomst aan de Limburgse club kan verbinden. “Ik loop hier ondertussen al elf seizoenen rond en Genk heeft een heel belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler en als persoon”, klinkt het. Hij benadrukt ook dat zijn weg naar de eerste ploeg niet vanzelfsprekend was en dat hij geduld moest hebben om zijn kansen te grijpen.

“Ik voel veel vertrouwen van de club en weet tegelijkertijd dat ik nog veel beter kan worden. Daarom voelt dit voor mij als de juiste plek om de volgende stappen in mijn carrière te zetten.”

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