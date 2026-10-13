Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"
Foto: © photonews
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Club NXT heeft afgelopen vrijdag niet kunnen verrassen. De Brugse jonkies verloren met 3-0 van co-leider Dender en azen zo al een tijdje op een overwinning. Alexander Vandeperre verscheen voor de vierde keer aan de aftrap, maar droomt intussen van veel meer.

Alexander Vandeperre en zijn teammaats verweerden zich dapper tegen Dender, maar waren op enkele beslissende momenten niet doortastend genoeg. Koton zorgde voor het halfuur al voor 2-0. Vlak na de pauze legde Vandeplas de eindstand vast op 3-0.

Club NXT kon zijn voet naast Dender plaatsen

"We konden in grote delen van de match onze voet naast die van Dender plaatsen", vindt Vandeperre in gesprek met Het Laatste Nieuws. De linksachter zag de Kadavers op de juiste momenten toeslaan. Het is een goede les voor Club NXT, dat pas eind deze maand opnieuw in actie komt (tegen Jong Genk).

De 19-jarige Vandeperre sloot in 2018 aan bij de Brugse jeugd. Daarvoor had hij voor HRS Haasdonk en SKN Sint-Niklaas gespeeld. Zijn uiteindelijke doel in West-Vlaanderen is duidelijk.

Vandeperre wil het A-elftal van Club Brugge halen

"Ooit het A-elftal halen, is natuurlijk een droom en een ambitie, maar ik wil geen stappen overslaan", klinkt het. Vandeperre heeft een interessant profiel en voelt zich het best als linkerwingback, hoewel hij een verleden heeft als winger. "Dat ik ooit op de elf begonnen ben, zit er nog altijd een beetje in, ja", beseft hij.

Vandeperre had zich dit seizoen graag in de UEFA Youth League laten zien met Club, maar hij is net één jaar te oud. Op 27 oktober viert hij zijn 20e verjaardag, een leeftijd waarop een jonge voetballer meestal op een kruispunt staat in zijn carrière. Blijven en de doorbraak forceren? Of andere oorden opzoeken en ervaring opdoen in een eerste ploeg?

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Contract tot medio 2028

Vandeperre lijkt nog steeds te geloven in een doorbraak in Brugge. Met een contract tot midden 2028 heeft hij nog even de tijd om zich verder in de gunst te spelen. Met vijf optredens en vier basisplaatsen dit seizoen bij Club NXT is hij alvast op de goede weg.

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