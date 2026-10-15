Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde
Foto: © photonews

Anderlecht had in 2019 de kans om Dani Olmo naar Brussel te halen. De Spaanse spelmaker maakte toen indruk bij Dinamo Zagreb en stond op de radar van paars-wit. Toch koos de club uiteindelijk voor Michel Vlap, die bij sc Heerenveen furore maakte. Het Nieuwsblad reconstrueert hoe de naam van de huidige Barcelona-ster binnen de Brusselse club circuleerde, maar uiteindelijk niet de voorkeur kreeg.

De eerste kennismaking met Olmo dateerde van oktober 2018. Anderlecht verloor in eigen huis met 0-2 van Dinamo Zagreb in de Europa League. De Kroaten domineerden grote delen van de wedstrijd en de toen twintigjarige Spanjaard liet zien waarom hij als een bijzonder talent gold. Ook in de terugwedstrijd kon hij zijn klasse tonen, ondanks een scoreloos gelijkspel.

Olmo maakte al indruk in het Astridpark

Olmo was niet toevallig in Zagreb beland. Als negenjarige trok hij naar de jeugdopleiding van Barcelona, maar op zijn zestiende koos hij verrassend voor Dinamo. Daar kreeg hij kansen op het hoogste niveau, groeide hij uit tot een bepalende speler en won hij in 2018 de Kroatische titel. Zijn ontwikkeling bleef ook bij Anderlecht niet onopgemerkt.

In het voorjaar van 2019 zocht Anderlecht een creatieve middenvelder die het spel centraal kon organiseren. De club werkte toen met een transfercomité waarin onder meer sportief directeur Frank Arnesen, Michael Verschueren en Pär Zetterberg hun zeg hadden.

Vlap kreeg de voorkeur boven de Spaanse spelmaker

Arnesen schoof Michel Vlap naar voren. De Nederlander was efficiënt bij Heerenveen en leek klaar voor een stap hogerop. Toch waren er binnen het comité ook twijfels over zijn profiel. Zetterberg zag Vlap vooral renderen wanneer hij vanaf de linkerflank naar binnen kon komen, terwijl Anderlecht volgens hem nood had aan een echte spelmaker die centraal het verschil kon maken.

In die discussie viel ook de naam van Olmo. Hij leek beter bij dat profiel te passen, maar zijn prijskaartje vormde een groot obstakel. Dinamo Zagreb zou minstens tien miljoen euro verlangen, een bedrag dat toen al moeilijk haalbaar leek. Anderlecht koos uiteindelijk voor Vlap, die voor ongeveer zeven miljoen euro werd aangetrokken.

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De Nederlander groeide niet uit tot de verhoopte toptransfer en keerde later terug naar Nederland. Olmo vertrok in januari 2020 naar RB Leipzig voor een bedrag dat opliep tot zestien miljoen euro, aangevuld met bonussen.

Sindsdien is zijn carrière in een stroomversnelling geraakt. Na zijn periode in Duitsland keerde hij in 2024 voor een transfersom van ongeveer 61 miljoen euro terug naar Barcelona. Met Spanje werd hij Europees kampioen en ook op clubniveau groeide hij uit tot een speler van internationaal topniveau.

Anderlecht koos destijds voor de goedkopere optie. Achteraf bekeken was Olmo een uitzonderlijk talent, maar in 2019 moest de club beslissen op basis van de financiële mogelijkheden en de toenmalige verwachtingen.

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