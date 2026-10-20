Opmerkelijke cijfers: Croky Cup scoort véél beter dan de reguliere competitie

De terugkeer van de Croky Cup op de RTBF is voorlopig een schot in de roos. De Franstalige openbare omroep is tevreden met de kijkcijfers van de zestiende finales, die duidelijk hoger liggen dan de recente cijfers voor de Jupiler Pro League bij telecomoperatoren. In Vlaanderen waren de bekerwedstrijden te bekijken via Play Sports, achter een betaalmuur.

De wedstrijd tussen Standard en Dender leverde vrijdag gemiddeld 93.000 kijkers op, goed voor een marktaandeel van 12,8 procent. Op het hoogtepunt zaten er 121.000 mensen voor het scherm. Beerschot-Anderlecht deed het zondag nog beter met gemiddeld 105.000 kijkers en een piek van 132.000.

Croky Cup haalt veel hogere kijkcijfers dan competitie

De cijfers liggen volgens de berichtgeving vijf tot zes keer hoger dan die van recente competitiewedstrijden op Proximus, Orange en VOO. Een rechtstreekse vergelijking blijft wel moeilijk, omdat de Croky Cup gratis te bekijken is op de RTBF, terwijl voor de wedstrijden in de competitie bij telecomoperatoren een abonnement nodig is. Toch geven de resultaten de Franstalige omroep reden tot tevredenheid.

Ook digitaal was er veel belangstelling. De knotsgekke bekerwedstrijd tussen Rochefort en AA Gent was op Auvio de populairste match, met meer dan 29.000 liveweergaven. Over het volledige bekerweekend registreerde het platform ongeveer 102.000 weergaven. Anderlecht was goed voor 17.000, Standard voor 15.000.

RTBF wil voetbalpubliek blijven bereiken

De RTBF haalde de uitzendrechten van de Croky Cup bij DAZN binnen voor minstens twee seizoenen, 2026-2027 en 2027-2028. Daarmee wil de omroep opnieuw een sterkere band opbouwen met het regionale voetbal. De beker biedt bovendien continuïteit in het voetbalaanbod, terwijl de Europese donderdagavonden vanaf 2027 mogelijk veranderen door de komst van Canal+.

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De volgende afspraak volgt van vrijdag 4 tot zondag 6 december, wanneer de achtste finales op het programma staan. Ook dan worden de wedstrijden uitgezonden via Tipik en Auvio, met ondersteuning van de regionale omroepen en lokale media. De RTBF hoopt de positieve trend daarmee door te trekken richting het weekend van Sinterklaas.