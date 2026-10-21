Dossier-Tresoldi wordt héél interessant: 'Arsenal wacht niét tot de zomer, Inter zorgt voor Italiaanse bom'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Dossier-Tresoldi wordt héél interessant: 'Arsenal wacht niét tot de zomer, Inter zorgt voor Italiaanse bom'
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi is grof wild op de transfermarkt. De Europese topclubs staan in de rij voor de aanvaller van Club Brugge. Arsenal FC zou zelfs al in januari willen toeslaan, terwijl Internazionale FC aartsrivaal AC Milan de loef probeert af te steken. Eén ding lijkt duidelijk: het Belgische transferrecord gaat opnieuw aan diggelen.

AC Milan, Atlético Madrid, AS Roma, Bayern München, Arsenal FC en FC Barcelona. De lijst met Europese grootmachten die hun oog hebben laten vallen op Nicolo Tresoldi wordt alsmaar indrukwekkender. En daar komt nu ook... Internazionale FC bij. De belangstelling voor de 22-jarige aanvaller is bijzonder groot.

Club Brugge hield afgelopen zomer nog het been stijf. Bart Verhaeghe liet bij het begin van de zomermercato optekenen dat een transfer van Tresoldi niet aan de orde was. De voorzitter van blauw-zwart hield woord en liet zich niet verleiden door de miljoenen. Al beseft iedereen bij de Belgische landskampioen dat een vertrek komende zomer bijzonder moeilijk te vermijden wordt. En misschien moet Club Brugge zelfs al vroeger een belangrijke beslissing nemen.

Arsenal wil niet wachten en wil in januari al toeslaan

Volgens Engelse media overweegt Arsenal immers om al tijdens de wintermercato een poging te ondernemen. De Londense topclub volgt Tresoldi al langer en zou de concurrentie een stap voor willen blijven.

Dat is opvallend, want Club Brugge is niet van plan om zijn goudhaantje midden in het seizoen te laten vertrekken. Arsenal zal dus met een bijzonder overtuigend voorstel op de proppen moeten komen om blauw-zwart op andere gedachten te brengen.

Inter wil aartsrivaal AC Milan de loef afsteken

Ook vanuit Italië wordt de belangstelling steeds concreter. AC Milan geldt al langer als een belangrijke kandidaat om Tresoldi binnen te halen. De aanvaller droomt zelf van een transfer naar I Rossoneri, maar krijgt er nu een bijzonder opvallende concurrent bij.

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Volgens Italiaanse media heeft ook Inter zich in de strijd gemengd. I Nerazzurri volgen de ontwikkeling van Tresoldi op de voet en zouden hun stadsrivaal maar wat graag aftroeven. Dat maakt het dossier extra pikant. Tresoldi is van kindsbeen af supporter van AC Milan. Een overstap naar Inter zou dan ook voor een bijzonder opmerkelijke wending zorgen.

Club Brugge vraagt... zestig miljoen euro

Club Brugge bevindt zich ondertussen in een bijzonder comfortabele onderhandelingspositie. De Belgische landskampioen zou geïnteresseerde clubs een vraagprijs van maar liefst zestig miljoen euro voorschotelen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de Italiaans-Duitse aanvaller momenteel op 35 miljoen euro.

Dat betekent uiteraard niet dat de uiteindelijke transfersom ook effectief zestig miljoen euro zal bedragen. Maar het geeft wel aan hoe hoog Club Brugge de lat legt. Eén ding lijkt alvast duidelijk: wie Tresoldi wil binnenhalen, zal bijzonder diep in de buidel moeten tasten.

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