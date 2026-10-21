Het spook van Porto duikt op bij Anderlecht: Vitor Bruno beleeft een pijnlijk déjà-vu

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Het spook van Porto duikt op bij Anderlecht: Vitor Bruno beleeft een pijnlijk déjà-vu
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vitor Bruno staat voor enkele cruciale dagen als coach van RSC Anderlecht. Enkel twee overwinningen zijn genoeg om het seizoen van RSC Anderlecht te redden. Zou de Portugees zelf al een déjà-vu-gevoel hebben?

Overdrijven we als we stellen dat RSC Anderlecht komende donderdag in Polen én komende zondag in Gent niét mag verliezen? Wij vinden alvast van niet. In ieder ander scenario lijkt het seizoen van paars-wit in oktober al voorbij.

Ook Vitor Bruno weet dat er moét gewonnen worden. De Portugese coach van Anderlecht legt die lat ongetwijfeld op diezelfde hoogte, maar ook vanuit de bestuurskamers kwamen die signalen ondertussen al naar buiten. 

Onervaren T1

Antoine Sibierski wist afgelopen zomer dat hij met Bruno een onervaren T1 naar het Lotto Park had gehaald. Enkel in voetbaljaargang 2024 - 2025 stond de Portugees aan het roer als T1 van een (top)club.

Bruno nam het roer van FC Porto over in januari 2024. De 43-jarige coach zong het uiteindelijk iets langer dan een kalenderjaar en 29 officiële wedstrijden uit vooraleer hij aan de deur werd gezet.

vitor bruno
© photonews

Nochtans was zijn start bij Os Dragões veelbelovend. Porto speelde aanvallend én wervelend voetbal in die eerste anderhalve maand, maar… vervolgens stokte de machine. Een herkenbaar scenario? 

Ook in Portugal kreeg Bruno het verwijt dat het voetbal van Porto niet langer herkenbaar was. Meer zelfs: zijn gebrek aan consequente keuzes in zijn basiself zorgden er uiteindelijk voor dat de spelers het vertrouwen verloren in de coach.

Herhaalt de geschiedenis zich voor Vitor Bruno?

Tel daar een conflict met clubicoon Pepe - oké, Mario Stroeykens en Adriano Bertaccini hebben die status niet - die eerst werd geweerd en plots wél opnieuw een hoofdrol moest vertolken en Bruno moet ongetwijfeld met een déjà-vu-gevoel zitten.

De Portugese coach werd uiteindelijk ontslagen na drie opeenvolgende nederlagen in de Portugese competitie. Ondertussen zit Anderlecht na nederlagen op het veld van Dinamo Zagreb en Beerschot VA aan twee nederlagen op rij…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FC Porto

Meer nieuws

Twee wedstrijden, één opdracht: 'Vitor Bruno vecht voor zijn toekomst als coach van Anderlecht'

Twee wedstrijden, één opdracht: 'Vitor Bruno vecht voor zijn toekomst als coach van Anderlecht'

19:30
Spileers veegt kritiek op ploegmaat van tafel na knalprestatie in CL: "Hij heeft ons al genoeg rechtgehouden" Reactie

Spileers veegt kritiek op ploegmaat van tafel na knalprestatie in CL: "Hij heeft ons al genoeg rechtgehouden"

23:41
Anthony Vanden Borre heeft héél opmerkelijke carrièreplannen: "Wie had dat vroeger gedacht, hé?"

Anthony Vanden Borre heeft héél opmerkelijke carrièreplannen: "Wie had dat vroeger gedacht, hé?"

22:00
Club Brugge overleeft Franse storm en bouwt verder op Milanese stunt

Club Brugge overleeft Franse storm en bouwt verder op Milanese stunt

22:53
Rondje op het Kampioenenbal: Manchester krijgt pak voor de broek in Italië, Bayern kan thuis niet winnen

Rondje op het Kampioenenbal: Manchester krijgt pak voor de broek in Italië, Bayern kan thuis niet winnen

23:00
'Besiktas klopt opnieuw op de deur en wil jeudproduct van Club Brugge in januari naar Istanboel lokken'

'Besiktas klopt opnieuw op de deur en wil jeudproduct van Club Brugge in januari naar Istanboel lokken'

22:15
Antwerp FC gaat RSC Anderlecht achterna met opmerkelijk initiatief in de Antwerpse binnenstad

Antwerp FC gaat RSC Anderlecht achterna met opmerkelijk initiatief in de Antwerpse binnenstad

22:30
Dossier-Tresoldi wordt héél interessant: 'Arsenal wacht niét tot de zomer, Inter zorgt voor Italiaanse bom'

Dossier-Tresoldi wordt héél interessant: 'Arsenal wacht niét tot de zomer, Inter zorgt voor Italiaanse bom'

21:30
2
Club Brugge vernedert rivaal op de transfermarkt: zeven spelers in de top tien, paars-wit nergens te bespeuren

Club Brugge vernedert rivaal op de transfermarkt: zeven spelers in de top tien, paars-wit nergens te bespeuren

20:00
3
Leysen spreekt héél duidelijke ambitie uit na debuut voor KRC Genk: "Ik ben gekomen om te spelen"

Leysen spreekt héél duidelijke ambitie uit na debuut voor KRC Genk: "Ik ben gekomen om te spelen"

21:45
Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

18:30
'De Europese top ruikt bloed: Haaland kan Manchester City verlaten na financieel schandaal'

'De Europese top ruikt bloed: Haaland kan Manchester City verlaten na financieel schandaal'

21:15
'Van Parijs naar... Barcelona? Opmerkelijke wending voor Mika Godts na transfer van 55 miljoen euro'

'Van Parijs naar... Barcelona? Opmerkelijke wending voor Mika Godts na transfer van 55 miljoen euro'

21:00
Toby Alderweireld is héél openhartig en vertelt de waarheid achter zijn afscheid als Rode Duivel

Toby Alderweireld is héél openhartig en vertelt de waarheid achter zijn afscheid als Rode Duivel

20:45
'Dit is de club die een waanzinnig bedrag wou betalen voor Thibaut Courtois... (maar de Rode Duivel weigerde)'

'Dit is de club die een waanzinnig bedrag wou betalen voor Thibaut Courtois... (maar de Rode Duivel weigerde)'

20:30
1
Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

18:00
1
Een verrassing van formaat: 'Manchester United zet Carrick aan de deur en haalt Italiaanse topcoach binnen'

Een verrassing van formaat: 'Manchester United zet Carrick aan de deur en haalt Italiaanse topcoach binnen'

20:15
Schrik voor het beruchte derde seizoen bij Bayern München? Vincent Kompany transformeerde naast het veld

Schrik voor het beruchte derde seizoen bij Bayern München? Vincent Kompany transformeerde naast het veld

19:45
1
'Real Madrid troeft Chelsea én Liverpool af en maakt van Engelse international absolute grootverdiener'

'Real Madrid troeft Chelsea én Liverpool af en maakt van Engelse international absolute grootverdiener'

19:15
Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

19:00
Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

17:40
Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

14:37
Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten

Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten

17:29
Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

17:20
3
Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

17:00
Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

16:40
2
Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

15:40
Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

16:20
Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

16:00
Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

15:20
Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

15:00
15
Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

12:00
4
Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

14:20
Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

14:00
Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

13:25
Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

13:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 3
Juventus Juventus 22/10 Rennes Rennes
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 22/10 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 22/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 22/10 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 22/10 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 22/10 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 22/10 NEC NEC
Union SG Union SG 22/10 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 22/10 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 22/10 Sparta Praag Sparta Praag
NK Celje NK Celje 22/10 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Bialystok Bialystok 22/10 Anderlecht Anderlecht
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 22/10 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 22/10 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 22/10 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 22/10 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 22/10 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 22/10 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

DDay1978 DDay1978 over Club Brugge vernedert rivaal op de transfermarkt: zeven spelers in de top tien, paars-wit nergens te bespeuren Jan Vercammen Jan Vercammen over Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - RC Lens: 3-0 Johnnie Walker Johnnie Walker over Dossier-Tresoldi wordt héél interessant: 'Arsenal wacht niét tot de zomer, Inter zorgt voor Italiaanse bom' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Opmerkelijke cijfers: Croky Cup scoort véél beter dan de reguliere competitie TatstOn TatstOn over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze" Johnnie Walker Johnnie Walker over Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk Snoek Snoek over Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen Snoek Snoek over Schrik voor het beruchte derde seizoen bij Bayern München? Vincent Kompany transformeerde naast het veld pief pief over 'Dit is de club die een waanzinnig bedrag wou betalen voor Thibaut Courtois... (maar de Rode Duivel weigerde)' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved