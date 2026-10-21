Het spook van Porto duikt op bij Anderlecht: Vitor Bruno beleeft een pijnlijk déjà-vu

Vitor Bruno staat voor enkele cruciale dagen als coach van RSC Anderlecht. Enkel twee overwinningen zijn genoeg om het seizoen van RSC Anderlecht te redden. Zou de Portugees zelf al een déjà-vu-gevoel hebben?

Overdrijven we als we stellen dat RSC Anderlecht komende donderdag in Polen én komende zondag in Gent niét mag verliezen? Wij vinden alvast van niet. In ieder ander scenario lijkt het seizoen van paars-wit in oktober al voorbij.

Ook Vitor Bruno weet dat er moét gewonnen worden. De Portugese coach van Anderlecht legt die lat ongetwijfeld op diezelfde hoogte, maar ook vanuit de bestuurskamers kwamen die signalen ondertussen al naar buiten.

Onervaren T1

Antoine Sibierski wist afgelopen zomer dat hij met Bruno een onervaren T1 naar het Lotto Park had gehaald. Enkel in voetbaljaargang 2024 - 2025 stond de Portugees aan het roer als T1 van een (top)club.

Bruno nam het roer van FC Porto over in januari 2024. De 43-jarige coach zong het uiteindelijk iets langer dan een kalenderjaar en 29 officiële wedstrijden uit vooraleer hij aan de deur werd gezet.

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Nochtans was zijn start bij Os Dragões veelbelovend. Porto speelde aanvallend én wervelend voetbal in die eerste anderhalve maand, maar… vervolgens stokte de machine. Een herkenbaar scenario?





Ook in Portugal kreeg Bruno het verwijt dat het voetbal van Porto niet langer herkenbaar was. Meer zelfs: zijn gebrek aan consequente keuzes in zijn basiself zorgden er uiteindelijk voor dat de spelers het vertrouwen verloren in de coach.

Herhaalt de geschiedenis zich voor Vitor Bruno?

Tel daar een conflict met clubicoon Pepe - oké, Mario Stroeykens en Adriano Bertaccini hebben die status niet - die eerst werd geweerd en plots wél opnieuw een hoofdrol moest vertolken en Bruno moet ongetwijfeld met een déjà-vu-gevoel zitten.

De Portugese coach werd uiteindelijk ontslagen na drie opeenvolgende nederlagen in de Portugese competitie. Ondertussen zit Anderlecht na nederlagen op het veld van Dinamo Zagreb en Beerschot VA aan twee nederlagen op rij…