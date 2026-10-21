Leysen spreekt héél duidelijke ambitie uit na debuut voor KRC Genk: "Ik ben gekomen om te spelen"

Tobe Leysen maakte afgelopen weekend zijn debuut voor KRC Genk. De 24-jarige doelman is vastbesloten om te vechten voor meer speelminuten onder de Limburgse lat. "Ik ben klaar."

Toby Leysen doorliep de jeugdopleiding bij KRC Genk, maar brak uiteindelijk door op het hoogste niveau bij OH Leuven. Tijdens de laatste uren van de zomermercato keerde de 24-jarige doelman terug naar de Cegeka Arena.

KRC Genk betaalde twee miljoen euro om het jeugdproduct terug te halen. Ook Burnley FC was concreet voor Leysen. Toch twijfelde de doelman niét toen Genk met een concreet voorstel op de proppen kwam.

Het voelt als thuiskomen bij KRC Genk. Ik kan nu ook letterlijk opnieuw thuis wonen

"Ik had altijd al gehoopt dat ik op een dag zou kunnen terugkeren naar Genk", aldus Leysen in Het Belang van Limburg. "Het voelt echt als thuiskomen. Ik kan nu ook letterlijk opnieuw thuis wonen. (lacht)

Leysen werd gehaald nadat de transfer van Lucca Brughmans naar Liverpool FC werd afgerond. Met andere woorden: Leysen is volgend seizoen de nummer één van De Smurfen?

Tobe Leysen is teruggekeerd naar KRC Genk om te spelen



"Daar zijn geen afspraken over gemaakt", besluit Leysen. "Maar ik ben gekomen om te spelen, op korte of iets langere termijn. Ik ga me niet neerleggen bij een plaats op de bank. Ik ben klaar."