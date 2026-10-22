Genk grijpt in om goudhaantje langer vast te kunnen leggen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk grijpt in om goudhaantje langer vast te kunnen leggen
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KRC Genk wil Aaron Bibout de komende jaren verder zien doorgroeien. De Limburgers hebben het contract van de 22-jarige aanvaller aangepast, waardoor de club hem nu ook een optie geeft om de samenwerking tot medio 2031 te verlengen. Bibout lag al vast tot 2030, maar Genk onderstreept met die extra optie het vertrouwen in zijn verdere ontwikkeling.

De Kameroense spits streek in de zomer van 2025 neer in Limburg en begon bij Jong Genk. Daar maakte hij meteen indruk met tien doelpunten in zestien wedstrijden. Zijn prestaties leverden hem tijdens de winterstop een vaste plek bij de A-kern op, waar hij in de tweede helft van het seizoen verdere stappen kon zetten.

Doelpunten bij Jong Genk openen de deur

Bibout beschikt over een profiel waar Genk veel mogelijkheden in ziet. Met zijn lengte, fysieke kracht en diepgang kan hij verdedigers onder druk zetten, terwijl hij ook geregeld in scoringspositie opduikt. De club ziet in hem een moderne spits die zich nog verder kan ontwikkelen binnen de eigen werking.

De contractaanpassing is dan ook meer dan een formaliteit. Genk wil de vooruitgang van Bibout belonen en tegelijk de controle behouden over zijn toekomst. De extra optie tot 2031 biedt de club meer zekerheid.

Bibout wil het vertrouwen terugbetalen

Ook de speler zelf is tevreden met het vertrouwen dat hij in Limburg krijgt. “Ik voel veel vertrouwen van de club en ben blij met de ontwikkeling die ik hier al heb doorgemaakt. Tegelijk weet ik dat ik nog veel stappen kan zetten”, klinkt het bij Bibout.


Hij benadrukt dat hij bij Genk de juiste omgeving vindt om verder te groeien. “Bij KRC Genk krijg ik de omgeving en de begeleiding om iedere dag beter te worden. Ik wil hard blijven werken. Het vertrouwen dat ik van de club krijg, wil ik terugbetalen met doelpunten.”

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