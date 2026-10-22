Vuur met vuur? Aandoenlijk moment tussen Besnik Hasi en Gift Orban maakt tongen los in Turkije

Gift Orban verkeert in uitstekende vorm in Turkije. Tegen Konyaspor kon hij afgelopen weekend voor het eerst in vijf wedstrijden niet beslissend zijn. Bij zijn wissel volgde wel een opvallend tafereel met coach Besnik Hasi.

7 doelpunten en 3 assists in 8 wedstrijden: Gift Orban beleeft een stevige heropleving bij Amedspor. De voormalige spits van AA Gent helpt zijn ploeg onder Besnik Hasi naar een verrassende tweede plaats, op amper twee punten van Galatasaray.

Amedspor is dé verrassing in Turkije

De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Konyaspor verliep nochtans moeizaam. De ploeg van Jackson Muleka en Jean-Luc Dompé hield lange tijd stand, terwijl Amedspor maar geen opening in de score vond.

Orban kende zelf niet zijn beste namiddag en werd in de 72e minuut naar de kant gehaald. De ex-spits van AA Gent, die al vaker een apart figuur was binnen het voetbalwereldje, kon zijn frustratie niet verbergen. Vlak voor hij ging zitten, gaf hij met zichtbare woede een harde trap tegen zijn stoel.

Besnik Hasi stelt Gift Orban gerust

Toen Hasi naar hem toe stapte, herpakte Orban zich meteen. Hij maakte zijn trainer duidelijk dat zijn reactie niet tegen de wissel of tegen Hasi gericht was, maar voortkwam uit onvrede over zijn eigen prestatie.

Gift Orban was beating himself up, pouring his frustration on the chair when he was substituted versus Konyaspor. The coach then turned and wanted to know what's wrong, Gift Orban told him it was not about being substituted, he is livid he didn't score. The coach then comforted him. I love how passionate he is.



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Daarop sloeg Besnik Hasi de aanvaller in de armen, een gebaar dat Orban zonder aarzelen accepteerde. De staf van Amedspor lijkt goed te weten hoe hij met het temperament van de Nigeriaanse spits moet omgaan. Wie zijn eerdere trainers spreekt, weet dat dat niet altijd vanzelfsprekend was.