Coopman trapt Essevee een stapje dichter bij de Heizel

Zulte Waregem heeft een goede zaak gedaan in de Beker van België. Het wist uiteindelijk Eupen terug naar huis te sturen met een nederlaag, al zal het binnen twee weken nog aan de bak moeten.

Zulte Waregem en Eupen stonden op 180 minuten van het Koning Boudewijnstadion, maar de vrieskou had toch een domper gezet op de feestvreugde. De Gaverbeek zat dan ook verre van vol, al maakte de sfeertribune 90 minuten lang kabaal - inclusief een ingetogen minuut voor de betreurde Junior Malanda.

Aan hen zal het dan ook niet gelegen hebben, maar écht opgewarmd raakten we nooit helemaal door wat we op de mat getoverd zagen. Een moeilijk te bespelen veld leek het wel, waarbij niet overal de veldverwarming even hard leek te hebben opgestaan. Condom gunde Wague zijn debuut, Dury probeerde het met Madu en Dalsgaard op de flanken.

De thuisploeg was de hele match baas en had voor de rust eigenlijk al enkele doelpunten kunnen voorstaan. Voorin probeerde Eupen de vinnige spelers hun werk te laten doen, maar achterin liet het te makkelijk kansen toe. Lepoint werd door Niasse tot twee keer toe van een doelpunt gehouden, ook Leye was er dichtbij.

Eupen had dit seizoen nog geen enkele keer de nul gehouden, maar tegen Essevee kwamen ze er elke minuut wel dichterbij. Toen Lepoint ook nog eens de lat zag dwarsliggen, zakte de moed in de schoenen van menig thuisfan. Al is een 0-0 ook voor beide ploegen geen slechte uitgangspositie, moeten ze gedacht hebben.

Dury bracht met Gueye en Coopman zijn enige twee aanvallende opties die op de bank zaten, en dat zou uiteindelijk renderen. Plots kwam Coopman oog in oog met Niasse en - met wat meeval - kon hij uiteindelijk ook de 1-0 binnen schuiven. Het stadion én de volledige bank van de thuisploeg ontplofte van blijdschap.

Essevee staat zo plots op 90 minuten van de Heizel, al kan het nog spoken Am Kehrweg. Het toonde in zijn eerste match van het nieuwe jaar dat de volwassenheid en maturiteit in de ploeg zit en voetballend kan het nog doorgroeien. En er is nog versterking op komst op de flanken, om in de gaten te houden.