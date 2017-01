Sterk Club Brugge wint ruim in Luik en duwt Standard met de neus op de feiten

Club Brugge is prima aan het kalenderjaar 2017 begonnen. Blauw-zwart ging op het veld van Standard bewijzen dat het op dit moment titelkandidaat nummer één is. Club was op elk gebied sterker dan zijn tegenstander en haalde het uiteindelijk met 0-3. Vossen, Vormer en Wesley zorgden voor de goals.

Weinig nieuwe gezichten tussen de lijnen op Sclessin. Bij Standard begon Mladenovic in de basis, bij Club Brugge zaten Immers, Palacios en Horvath op de bank. Standard schoot overduidelijk het best uit de startblokken, maar tot grote kansen leidde dat niet.

Flater van Hubert zet Club op weg

Al snel herstelden de bezoekers uit Brugge het evenwicht. Club had veel balbezit en duwde Standard steeds meer naar achter. Halverwege het eerste bedrijf was het de doelman van De Rouches die een hoofdrol opeiste. Guillaume Hubert schatte een goede, maar niet zo gevaarlijke, kopbal van Vossen helemaal verkeerd in en zo ging het leer via de paal binnen: 0-1.

​

Standard wilde wel, maar Club was te sterk

Na het openingsdoelpunt was het minder. Standard duwde Club achteruit, maar kon niet voor gevaar zorgen. Blauw-zwart kwam er op zijn beurt minder uit, maar kon na 45 minuten spelen best wel vrede nemen met de tussenstand op het scorebord.

Standard kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamer, maar slaagde er nog steeds niet in om zijn tegenstander bij de keel te grijpen. Club was heel vaak slimmer en sterker. Kortom: simpelweg beter dan de thuisploeg.

Vormer met heerlijke vrijschop, Wesley met zijn eerste

Rond het uur besliste blauw-zwart de partij ook. Eerst trapte Vormer een vrijschop heerlijk tegen de touwen, luttele minuten later maakte Wesley er met zijn eerste in Brugse loondienst 0-3 van. Standard hing – begrijpelijk – hélemaal in de touwen. De supporters van Standard hadden er genoeg van en sommigen onder hen verlieten zelfs al vroegtijdig het stadion.

Blauw-zwart vond het wel oké en haalde de voet van het gaspedaal. De spelers van Standard moesten nog dik twintig minuten doorbijten, alvorens het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Gumienny volgde. Club Brugge blijft aan de leiding, de play-off 1-ambitie van Standard krijgt al meteen een ferme knauw.