Vossen sleurt Club Brugge voorbij stug Charleroi; blauw-zwart opnieuw steviger aan de leding

Club Brugge heeft zondagnamiddag opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Blauw-zwart herpakte zich na een slappe eerste helft. Na de pauze nam het dankzij een doelpunt van Jelle Vossen afstand van Sporting Charleroi. In de stand loopt Club opnieuw twee punten uit op eerste achtervolger Anderlecht.

Onder het motto “het is niet omdat we verloren van Gent, dat alles slecht was” behield Michel Preud’homme tegen Sporting Charleroi het vertrouwen in de mannen die met 2-0 verloren in de Ghelamco Arena. Enkel de geel geschorste Cools ontbrak, De Bock nam zijn plaats in. Bij Charleroi eveneens één wijziging: Diandy verving Marcq.

Club Brugge weet zich geen raad met krachtig Charleroi

Voor de pauze stelde de op papier aantrekkelijke affiche teleur. Club Brugge had het moeilijk met een stevig en krachtig Charleroi. De bezoekers hielden alles goed dicht en voorkwamen dat blauw-zwart in zijn spel kon komen.

Bedia mist onbegrijpelijk

Refaelov, Vanaken, Izquierdo: allen hadden ze heel erg moeilijk om voorbij hun rechtstreekse tegenstander te flitsen. En dan kwam Club op slag van rust nog héél goed weg toen Bedia er van in de kleine rechthoek in slaagde om de bal alsnog over de lege kooi van Butelle te tillen. Aan de rust stond het nog 0-0.

Ander Club Brugge na rust

Als Michel Preud’homme tijdens de rust niet met zijn vuist op tafel heeft geslagen, dan weten wij het ook niet. Of er moet iets in de koffie van de Club-spelers hebben gezeten. Vanaf minuut 46 zagen we namelijk een heel ander blauw-zwart op het veld.

Preud’homme Wesley een extra spits in de ploeg, Vormer moest na de wissel van Palacios zowat de volledige rechterkant voor zijn rekening nemen. Het plan van Club-trainer werkte, want zijn ploeg was veel en veel dominanter en duwde Charleroi terug. Vossen kopte meteen centimeters naast, terwijl er in de minuten nadien nog heel wat hete standjes voor het doel van Penneteau plaatsvonden.

Vossen zorgt voor de verlossing

Maar... De minuten tikten weg, allemaal in het voordeel van Charleroi. En wat ook opviel: bij Club ontbrak het vaak aan de laatste pass of waren er misverstanden in de zone van de waarheid. Tot een dik kwartier voor affluiten. Wesley legde de bal beheerst over de Charleroi-defensie en zijn spitsbroeder Vossen deed de rest. Met een harde knal in de korte hoek nam hij Penneteau te grazen: 1-0 en feest in het Jan Breydelstadion.

Na het openingsdoelpunt probeerde Charleroi opnieuw écht mee te voetballen, maar het was te laat. Club hield zijn nipte voorsprong vast tot het allerlaatste fluitsignaal. Dankzij deze overwinning loopt de leider opnieuw twee punten uit op eerste achtervolger Anderlecht.