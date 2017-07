Negenkoppig Standard krijgt thuis een nieuwe opdoffer te verwerken en gaat de boot in tegen Waasland-Beveren

Het eerste kwartier van beide ploegen was slaapverwekkend. Waasland-Beveren kwam nauwelijks over de middenlijn, Standard probeerde het met enkele afstandsschoten van Laifis en Luyindama, voor het eerst in de basiself bij de Rouches.

Halverwege de eerste helft schudde Orlando Sa de weinige toeschouwers die naar Sclessin waren afgezakt wakker. Goblet duwde zijn kopbal in hoekschop. Net voor het halfuur brak de match helemaal open.

Laifis - voor het eerst sinds lang in de basis - ging even de mist in na een duel met Cerigioni en trok de aanvaller tegen de grond. Al leek de voormalige aanvaller van OHL eerst zelf een duwtje in de rug te geven. Lambrechts was onverbiddelijk. Rood voor Laifis en strafschop voor Waasland-Beveren.

Michel zette zich achter de bal, maar Gillet deed zijn status alle eer aan en duwde de bal uit de hoek. Ondanks het numerieke overwicht konden de bezoekers niet meer scoren en gingen beide ploegen met een 0-0 tussenstand de rust in.

Standard kwam met goede moed uit de kleedkamers, maar al snel volgde een nieuwe ontnuchtering. Boljevic schakelde de jonge Deom tot twee keer toe uit, zijn voorzet werd door de mee opgerukte Moren voorbij Gillet gekopt. 0-1 voor de bezoekers.

Waasland-Beveren zakte na dat belangrijke doelpunt helemaal in. Standard bleef komen, maar dat leverde niet meteen kansen op. Belfodil stond buitenspel toen hij voorlangs kopte, even later moest Goblet zijn kunnen tonen op een knal van Sa.

Als er toch wat hoop was langs de kant van de thuisploeg, dan werd die helemaal weggenomen door Goreux. De rechtsachter ging domweg aan Gano hangen en kreeg een (terechte) tweede gele kaart onder de neus geduwd. Ironisch genoeg bleven de Rouches, met twee man minder, de betere ploeg op het veld.

Gano met een héérlijke knal

Maar in de slotminuten moest Standard het spel ondergaan. Gano kopte hoog over, Boljevic vergat diezelfde Gano aan te spelen. Gano kon dan toch nog zijn doelpuntje meepikken. Een afvallende bal kwam bij de aanvaller en Gano twijfelde niet. Met een heerlijk schot liet hij Gillet helemaal kansloos.

Waasland-Beveren kon de bal laten rondgaan, Standard moest lijdend het spel ondergaan en wachtte op het verlossende laatste fluitsignaal van Lambrechts. Play-off 2 is halfweg, maar de Luikenaars konden nog steeds niet winnen en puurden slechts twee punten uit vijf wedstrijden.