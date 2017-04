Wat een belabberde bedoening... Pieter Gerkens fleurt slappe kost tussen W-Beveren en STVV op met zijn elfde seizoenstreffer

De een wilde een 9 op 9 realiseren, de ander een 0 op 9 vermijden. Daar was in het spelbeeld echter weinig van te merken. De bezoekers uit het Haspengouw begonnen wel gretig, maar eens de zestien in zicht kwam, verloren ze het overzicht. In de eerste 27 minuten noteerden we geen enkele kans.

Rond het halfuur kregen we wel wat opwinding. Maximiliano Caufriez scoorde vanuit buitenspel, waardoor het Beverse feestje uit bleef. Voor STVV was de waarschuwing het sein om een versnelling hoger te schakelen. Pieter Gerkens en Wolke Janssens (2x) gingen hun kans, zonder resultaat.

Cools op de paal

De beste mogelijkheid voor rust volgde na een cadeautje van Lucas Pirard. De Truiense goalie verspeelde de bal aan Zinho Gano, die Jens Cools bediende. De Kempenaar plaatste het leer op de buitenkant van de paal. In de huizen rond de Freethiel gingen de gordijnen dicht na deze povere eerste helft.

Nummer 11 voor Gerkens

De tweede helft startte al niet veel beter. Beide teams modderden wat aan, tot Pieter Gerkens even voorbij het uur iedereen wakker schudde. Met links poeierde de Limburger uit het niets zijn elfde seizoenstreffer, zijn vijfde uit PO2, in doel.

Een doelgericht tegenoffensief van de Leeuwen bleef uit en dus volstond de goal van Gerkens voor de driepunter. STVV nestelt zich naast Union op plaats 2 in de stand van groep A. W-Beveren haakt na de remonte met 6 op 6 weer af.