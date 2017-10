Matig OHL pakt de volle buit op het veld van hekkensluiter Tubeke en springt zo over Beerschot Wilrijk naar de leiding

OHL kon (tot en met zondag?) de leiderspositie in 1B veroveren, maar Nigel Pearson kon geen beroep doen op de geblesseerden Daeseleire en Tshimanga. De Leuvenaars wilden snel op zoek naar de openingstreffer en kregen die bijna ook. Casagolda zijn kopbal werd na nauwelijks een minuut spelen onder de lat gehaald.

Dat bleek tot lang in de eerste helft de beste kans van de match te zijn. OHL had de touwtjes stevig in handen, maar tot echte kansen kwam het nog amper. Aguemon zag zijn schot niet heel ver over gaan, Storm probeerde het eens verrassend vanuit een scherpe hoek.

Alweer Casagolda

Iets voor het halfuur was het dan toch raak. Storm werd foutief gestopt buiten de zestien. De Club-huurling zwierde de vrije trap voor doel en een streling met het hoofd van Casagolda was genoeg om de bal via de paal in de verste hoek te leggen. 0-1 voor OHL en het vierde doelpunt van Casagolda in drie matchen.

Tien minuten voor de pauze moest aanvoerder Hubert naar de kant, mogelijk met een zware knieblessure. De bezoekers leken aangeslagen en verloren wat grip op de wedstrijd. Tot uitgespeelde kansen van Tubeke leidde dat echter niet. Het was OHL dat na een hoekschop via Moore nog dichtbij de 0-2 kwam. Ruststand: 0-1.

Mak OHL, Tubeke op gelijke hoogte

OHL kwam mak uit de kleedkamers. Een mooie combinatie van de thuisploeg kwam bij Zenke en die hoefde de gelijkmaker maar in doel te leggen, 1-1. Nauwelijks vijf minuten later was er een soortgelijke fase. Deze keer kon Boulenger Zenke wél van een doelpunt behoeden.

Een zwak OHL kwam er niet door in de tweede helft en moest opletten voor de snelle counters van de thuisploeg. Een kwartier voor tijd lukte het dan toch voor de bezoekers. Iets of wat tegen de gang van het spel in plaatste Aguemon een vrije trap mooi in het hoekje.

Bal over de lijn of niet?

Tubeke moest komen en deed dat ook. De bal leek na een inzet van Schuster over de lijn te gaan, maar de lijnrechter gaf geen krimp. Dit leek nochtans op een geldig doelpunt. Heel Tubeke reageerde woedend. Persoons mocht op de tegenaanval alleen op Defourny af, maar miste zijn controle compleet.

OHL hield daarna al bij al makkelijk stand en pakte zo drie gouden punten op het veld van de rode lantaarn. Het telt in de rangschikking één punt meer dan Beerschot Wilrijk, dat zondag op bezoek gaat in het Kuipje.