LIVE: Wie wint laatste kwartfinale in kraker Engeland-Frankrijk?

De laatste kwartfinale op het WK is een absolute topaffiche.

Frankrijk en Engeland hadden in hun achtste finale allebei weinig moeite. Frankrijk won met 3-1 van Polen, Engeland zette Senegal opzij met 3-0. En toch moet één van deze landen al sneuvelen in de kwartfinale.

Defensief zijn er wel wat verschillen tussen beide ploegen. Engeland slikte enkel in zijn eerste match tegen Iran twee goals, daarna hield het drie keer de nul. Frankrijk kon dan weer de nul nog niet houden op dit WK en kreeg elke match één goal tegen.

Beide ploegen kampen ook met heel wat blessures of afwezigheden. Frankrijk zag Kanté, Pogba en Benzema vooraf afhaken, Lucas Hernandez blesseerde zich in de eerste match, zijn broer Théo verving hem in de basis.

Bij Engeland is basisspeler Declan Rice dan weer onzeker. Ben White verliet de selectie door privéproblemen, Callum Wilson heeft een lichte spierblessure en Raheem Sterling vloog dan weer over en weer naar Engeland nadat er bij hem was ingebroken.

In de laatste confrontatie tussen Engeland en Frankrijk wonnen de Fransen met 3-2. Dat was een oefenmatch in 2017. Frankrijk heeft alleszins de topschutter van dit WK in haar rangen met Kylian Mbappé, hij scoorde al vijf keer. Bij Engeland scoorde Marcus Rashford drie keer, maar hij begint wellicht weer op de bank.