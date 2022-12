Volg Kroatië-Brazilië hier live vanaf 16u

De wereld is er klaar voor: een clash tussen stijlen. Kroatië dat georganiseerd en verdedigend voetbal brengt tegenover het frivole aanvalsspel van de Brazilianen. Uitkijken naar die match!

Luka Modric beloofde alvast dat ze er hun hoofd gaan voorleggen. "We moeten ons beste voetbal spelen en als we dat doen, maken we een kans. We zijn klaar voor alles, verlengingen en strafschoppen", aldus de sterspeler van Kroatië. "Brazilië is de topfavoriet. Ze hebben fenomenale spelers, in de verdediging en in de aanval. We moeten proberen het tempo te controleren. We zullen heel sterk en agressief moeten zijn. We moeten onszelf blijven en hebben onze eigen sterke punten."

"Iedereen kan er alleen maar van dromen om zo'n wedstrijd te spelen", aldus bondscoach Zlatko Dalic. "Brazilië is een zeer sterke tegenstander en een grote uitdaging. De Brazilianen zijn het snelste en sterkste team. Ze hebben verschillende tactieken. We zullen op beide flanken aanwezig moeten zijn en balbezit moeten houden, anders wordt het moeilijk. Maar we hebben niet veel te verliezen."

"We dromen van de titel op dit WK. We hebben nog drie wedstrijden te gaan. We zijn heel goed voorbereid en mentaal helemaal gefocust", zei Neymar intussen.

Opstelling Brazilië: Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Opstelling Kroatië: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perišic

Weet u dat betFIRST heel weinig kans geeft aan Kroatië? De Kroaten staan genoteerd op 10.25 en kunnen u dus een aardige duit opbrengen...