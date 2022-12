Braziliaans aanvoerder Thiago Silva na uitschakeling: "Dit is heel triest, maar het leven gaat verder"

Brazilië is verrassend uitgeschakeld op het WK na penalty's tegen Kroatië.

Velen hadden hen al in de finale verwacht, maar de kwarfinales zijn het eindstation geworden voor de Brazilianen op het WK in Qatar. Na de 1-1 in de verlengingen miste Brazilië twee strafschoppen in de penaltyreeks.

Voor aanvoerder Thiago Silva (38) is het wellicht zijn laatste grote toernooi met Brazilië. En toch bleef hij erg kalm achteraf. "Dit is heel triest, maar het leven gaat verder. We moeten het hoofd omhoog richten. Ik heb al enkele tegenslagen meegemaakt in mijn leven, en als je een doel niet bereikt doet dat pijn."

"Ik ben iemand die altijd weer opstaat, dat zal vandaag niet anders zijn. Jammer genoeg zal ik deze trofee als speler niet winnen. Maar wie weet in een andere functie."