Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic: "Laten langzaamaan zien dat we steeds minder een verrassing zijn"

Kroatië schakelde Brazilië uit via penalty's en gaat voor de tweede keer op rij naar de halve finales.

Kroatië moest voor de vierde keer ooit penalty's nemen op een WK. Net als de drie vorige keren kwam Kroatië er als overwinnaar uit. "We zijn een klein land en staan ​​voor de tweede keer op rij in de halve finale", zei Kroatisch bondscoach Dalic achteraf.

"We hebben een van de favorieten verslagen. Kroatië is een verrassing, dat is waar. Maar langzaamaan laten we zien dat we steeds minder een verrassing zijn. We hebben het beste middenveld ter wereld. Wij controleerden het spel. Brazilië is in staat om de bal vast te houden en het spel van de tegenstander te breken. Maar het is het beste deel van ons team."

Dalic stak ook nog eens de loftrompet af over Luka Modric. "Modric was ongelooflijk. Hij is nooit moe, ik vroeg hem of hij moe was maar hij wilde doorgaan tot het einde. Hij is geweldig en heeft laten zien dat hij een van de beste spelers ter wereld is"