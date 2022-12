Van 0-2 naar 2-2 in minuut 90+11 maar Argentinië kegelt Nederland naar huis na strafschoppen en gaat naar halve finale

Nederland wereldkampioen? Het zal niet voor deze keer zijn meneer Louis van Gaal. Argentinië leek eerst eenvoudig op weg naar de zege maar Nederland knokte zich in extremis terug in de partij. Toch lukte het Messi en co om door te stoten naar de halve finale na een zenuwslopende penaltyreeks.

Tactiek > attractief voetbal

Nederland en Argentinië konden nog net voor hun opwarming meepikken dat Brazilië door Kroatië terug op het vliegtuig gezet werd na strafschoppen. Doorgaan naar de halve finale betekende dus niet een clash met Brazilië maar wel met de stugge Kroaten, vice-wereldkampioen van 2018.

De Albiceleste en Oranje begonnen eerder voorzichtig aan hun kwartfinale. Argentinië leek de bovenhand te hebben maar na een klein kwartier werd het evenwicht hersteld en leek het eerder een tactisch steekspel te zullen worden. Nederland had in balbezit geen haast om naar voor te trekken en probeerde Messi zo goed als mogelijk af te schermen.

© photonews

De visie van Messi

Dat lukte niet iets over het halfuur toen Messi oprukte met de bal aan de voet. Na een korte blik zag hij rechtsachter Molina de 16 induiken. Wat volgde was een gemeten pass waarmee Molina alleen voor Noppert kon komen om de 0-1 in doel te leggen.

Ook in de tweede helft, waarin Oranje wel naar voor moet gaan, was het lastig om openingen te vinden in het pantser van Argentinië. Halverwege werd ook Luuk De Jong als breekijzer op het veld gegooid maar het bracht niet veel zoden aan de dijk.

© photonews

De opdracht werd zelfs wat lastiger voor Oranje toen Dumfries aan de zijkant van de 16 Acuna neerhaalde nadat de linksachter opnieuw naar binnen kapte. Lahoz twijfelde niet en wees naar de stip. Ditmaal faalde Lionel Messi niet vanop 11 meter. Noppert wankelde naar rechts maar bleef uiteindelijk staan maar Messi schoot de bal kurkdroog in de linkerhoek van Noppert.

© photonews

Breekijzers van Van Gaal

Van Gaal besloot om nogmaals in te grijpen en met Weghorst een nieuwe toren tussen de lijnen te brengen en ballen te pompen in de 16 het laatste kwartier van de wedstrijd. En dat bracht ook op want een voorzet van de ingevallen Berghuis werd door Weghorst in de eerste zone perfect in het doel verlengd om nog een spannend slot uit de brand te slepen.

© photonews

De sfeer werd grimmiger in Lusail en Lahoz had moeite om de orde te bewaren, gele kaarten werden slag om slinger onder neuzen geduwd en vooral Paredes mocht blij zijn dat het daar maar bij bleef.

© photonews

En de Oranje-verlossing!

In de 11e van 10 minuten extra tijd kreeg Oranje een vrije trap vanop een interessante positie. Maar Koopmeiners besloot niet om richting doel te trappen en deed het met een subtiel passje richting Weghorst die naast de Argentijnse muur in het pak stond. De spits van Besiktas nam de bal aan met rechts om dan met de linkervoet de 2-2 voorbij Martinez te glijden, goed voor een Oranje-delirium en verlengingen.

© photonews

Nederland leek mentaal de bovenhand te zullen hebben in de verlengingen maar Argentinië kroop opnieuw uit de egelstelling. Dat leverde echter pas in de tweede helft kansen op. Maar wat voor kansen... Lautaro Martinez vond Van Dijk op zijn pad, Enzo Fernandez zag een schot nog geblokt worden door Weghorst en in de 120e minuut spatte een raket van diezelfde Fernandez uiteen op de paal. Penalty's!

In de strafschoppen toonde vooral Emiliano Martinez zich. De Argentijnse doelman probeerde in het hoofd van de Nederlandse spelers te kruipen en wellicht lukte dat ook want Martinez stopte de eerste twee strafschoppen van Oranje waardoor Nederland ditmaal niet meer kon terugkomen.

Penaltyreeks: 3-4

Van Dijk: 0

Messi: X

Berghuis: 0

Paredes: X

Koopmeiners: X

Montaniel: X

Weghorst: X

Fernandez: 0

Luuk De Jong: X

Lautaro Martinez: X