Geschiedenis voor Marokko én Afrika: En-Nesyri en Bono schrijven ongezien sprookje

Marokko en Portugal mochten onder elkaar uitmaken wie de derde halvefinalist zou gaan worden. En dus kregen we uiteraard opnieuw een erg intens duel te zien.

Marokko wilde geschiedenis schrijven en het eerste Afrikaanse land worden dat de halve finales wist te halen op een WK. Kameroen, Senegal en Ghana waren er in het verleden al eens dichtbij, maar na verlengingen en/of strafschoppen werd het altijd net niet.

CR7 op de bank

Na de verrassende uitschakeling van Spanje was het nu aan Marokko om ook Portugal uit te schakelen op weg naar de geschiedenis. Dat moest het wel doen zonder onder meer Aguerd, want de centrale verdediger was geblesseerd.

Attiat Allah en El Yamiq waren de nieuwe namen, bij Portugal begon Ramos opnieuw in de spits en was er geen plaats voor Cristiano Ronaldo in de basiself al zou de superster iets na rust wel komen invallen bij Portugal.

Het was ook nodig, want Portugal stond op dat moment op achterstand tegen Marokko. De Noord-Afrikanen toonden opnieuw hun vechtlust, karakter en loopkracht in verdedigend opzicht en kwamen er ook een paar keer vervaarlijk uit.

Geschiedenis geschreven

Iets voor het halfuur kon En-Nesyri bij zijn derde kopkans boven alles en iedereen uittornen om de 1-0 te maken, al zag de Portugese doelman er in die fase niet al te goed uit. Aan de overkant was vooral Joao Felix gevaarlijk, maar Bono, een verdedigende rug en de lat voorkwamen een doelpunt.

Na de pauze claimde Portugal steeds meer het balbezit en de dominantie werd stilaan totaal, maar Marokko vocht voor alles wat het waard was en kon ook rekenen op een geweldige Bono - alweer. Felix en Ronaldo werden zo van de gelijkmaker gehouden.

In de slotfase werd het helemaal pompen voor Marokko, want Cheddira pakte snel twee keer geel en zo was het zaak om nog acht minuten extra tijd met een mannetje minder te overleven. Dat zou wel lukken en zo schrijft Marokko nu echt geschiedenis. En de Rode Duivels zaten dan misschien toch wel in de groep des doods ...