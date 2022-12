Cristiano Ronaldo spreekt voor het eerst sinds WK-uitschakeling: "De droom was mooi zolang die duurde"

De Portugees heeft bijna een dag na de uitschakeling van Portugal voor het eerst gereageerd.

Portugal verloor zaterdag met 1-0 tegen Marokko en dat was meteen ook het einde van Cristiano Ronaldo (37) op het WK. Bijna een dag na de uitschakeling reageerde hij op zijn sociale media.

"De Wereldbeker winnen was de grootste en meest ambitieuze droom in mijn carrière. Ik heb vele titels gewonnen, ook met Portugal, maar de naam van ons land bijschrijven op het hoogste mondiale niveau, dat was mijn grootste ambitie", zegt Ronaldo

"Ik heb er hard voor gevochten. Ik heb alles gegeven tijdens mijn 5 WK's in 16 jaar, waar ik altijd gescoord heb, met geweldige spelers rond mij en met de steun van miljoenen Portugezen. Ik heb alles op het veld gegeven. Ik heb me nooit afgewend van het gevecht en heb mijn droom nooit opgegeven", gaat hij verder.

"Ik heb altijd gevochten voor het grote doel en ik zou mijn ploegmaats en mijn land nooit de rug toekeren. Voorlopig valt er niets meer te zeggen. Bedankt, Portugal. Bedankt, Qatar. De droom was mooi zolang die duurde. Hopelijk is tijd een goeie raadgever en kan iedereen zo zijn eigen conclusies trekken", sluit Ronaldo af.