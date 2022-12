Pepe ongemeen hard na uitschakeling: "Argentijnse ref, geef Messi de wereldtitel gewoon"

Portugal zag het WK eindigen in de kwartfinales. Pepe had het achteraf vooral over de Argentijnse ref van dienst.

Centrale verdediger Pepe was na de match niet te spreken over de Argentijnse scheidsrechter Facundo Tello die het duel tegen Marokko leidde. “Zij komen in de eerste helft een keer voor onze goal en scoren. Ze maakten heel wat fouten maar de scheidsrechter greep nauwelijks in. In de tweede helft vertraagde hun keeper het spel, maakten zij vele kleine foutjes maar de ref gaf maar geen gele kaart”, klonk het. “Het is onaanvaardbaar dat een Argentijnse scheidsrechter onze wedstrijd mag fluiten, na het klagen van Lionel Messi. Hij heeft het niet goed gedaan, zeker niet in de tweede helft. Met wat ik vandaag gezien heb, kunnen ze de wereldtitel beter al gewoon aan Argentinië geven.”