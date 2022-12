Cristiano Ronaldo in tranen weg, ondanks evenaring wereldrecord

Portugal is in de kwartfinales van het WK in Qatar uitgeschakeld. Marokko was met 0-1 te sterk.

Cristiano Ronaldo begon opnieuw op de bank, maar mocht enkele minuten na de rust meteen invallen. Dat leverde hem zijn 196ste cap op, een evenaring van het wereldrecord. Dat stond tot nu toe op naam van Bader Al-Mutawa uit Koeweit. Ronaldo is ook de enige speler die op vijf WK’s kon scoren. De nederlaag en de uitschakeling kwam hard aan bij de Portugees. Hij verlies al wenend het veld, wetende dat dit zijn laatste WK was.