📷 Lahoz een Messi-fan? Verleden toont aan dat Messi wel vaker miserie heeft met Spaanse scheidsrechter

De kwartfinale tussen Argentiniƫ en Nederland is er eentje die lang in het geheugen van veel mensen gegrift zal staan. En achteraf waren beide landen niet te spreken over de scheidsrechter.

Met 19 gele kaarten brak de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz gisterenavond het kaartenrecord op een WK voetbal. Een dubieus record om te hebben en zeer opvallend wetende dat de eerste gele kaart pas na een halfuur viel. De Spaanse scheidsrechter toonde op meerdere momenten dat hij de partij niet in de hand had en trok meermaals een gele kaart voor zeer lichte overtredingen om dan andere spelers meer te sparen.

Een van die spelers die hij lang spaarde was Lionel Messi. De Argentijn kreeg in de blessuretijd nog wel een gele kaart maar dat kon zomaar zijn tweede zijn nadat hij eerder in de wedstrijd nog een flagrante handsbal had gedaan. Lahoz is bovendien een Spanjaard en heeft in het verleden maar al te vaak met Messi op het veld gestaan in de Spaanse competitie. Laat de geruchtenmolen maar malen...

Drama in Camp Nou (2014)

Maar wat blijkt nu als we een blik werpen op het verleden? Lahoz en Messi, dat is blijkbaar toch niet zo'n goed huwelijk. Het begon allemaal in mei 2014 toen Barcelona en Atletico Madrid in een rechtsteeks duel om de titel op de laatste speeldag. Barcelona moest winnen van Atlético om de titel te pakken. Bij eender welk ander resultaat was Atlético kampioen.

Na 64 minuten stond het 1-1 wanneer Messi de bal voorbij Courtois trapte van dichtbij. Het feestje in Camp Nou ging echter niet door wegens buitenspel. Maar wat blijkt uit de beelden? De bal kwam van een Atlético-speler waardoor Messi niet buitenspel stond, Barcelona 2-1 voor had moeten komen en wellicht kampioen was geweest. De wedstrijd eindigde echter op 1-1 en zo werd Atletico met Courtois en Alderweireld Spaans kampioen.

šŸ—£ | Jorge Pautasso (Assistant Manager for Tata): "With VAR in 2014, the La Liga title would go to Barça, not Atletico Madrid. Mateu Lahoz even apologized to Tata for the disallowed goal against Messi. He told us he was wrong." [@QueThiJugues] pic.twitter.com/zQe3FAnaKK — La Senyera (@LaSenyera) October 27, 2021

Kaartentrekker (2019)

Enkele jaren later had Lahoz de leiding in het duel tussen Barcelona en Sevilla in de competitie. Barcelona klopte een mak Sevilla met eenvoudige 4-0 cijfers maar in de laatste 5 minuten kregen zowel Arauja als Dembele nog rood voor Barcelona. Araujo voor een overtreding, Dembele omdat hij iets ging zeggen tegen Lahoz. "Je kan niet eens met hem praten", was het oordeel van Messi toen.

En dan was er nog het eerbetoon aan Maradona . Messi scoorde enkele dagen na het overlijden van Maradona en trok zijn shirt uit. Daaronder had hij een t-shirt aan van Messi's oude club Newell's Old Boys. Ook Maradona speelde in het verleden voor de Argentijnse club en laat het shirt dat Messi droeg nu net van het jaar zijn dat Maradona de kleuren verdedigde. Lahoz volgde hier echter de regels en gaf Messi een gele kaart.

© photonews

Ook Messi niet mals na kwartfinale

En Messi zelf was na de felbevochten kwartfinale tegen Nederland niet te spreken over de wedstrijdleiding. De Argentijn mocht dan wel tevreden zijn dat hij niet van het veld gestuurd was, "het kan niet dat een scheidsrechter als hij zo'n belangrijke wedstrijd moet fluiten als hij het niet kan", was Messi streng.