Zware kritiek van Argentijnen op scheidsrechter: "Hij is nutteloos!"

Er valt ook wel een woordje te zeggen over de scheidsrechter van gisterenavond in de match tussen Nederland en Argentinië. De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz werkte op iedereen zijn zenuwen met toch wel redelijk veel opmerkelijke beslissingen.

Eerst waren het de Nederlanders die het niet met hem konden vinden, later de Argentijnen. "Het was een lastige wedstrijd", zei penaltyheld Emiliano Martinez bij beIN Sports. Om daarna meteen over de ref te beginnen. "Ik vond dat wij de wedstrijd goed controleerden. De scheidsrechter gaf echter alles in hun voordeel. Ze scoren daarna uit een goede kopbal, ik kon de bal niet zien. Daarna kantelde het."

"De scheidsrechter gaf tien minuten blessuretijd, zonder reden. Hij gaf ze twee of drie keer een vrije trap buiten de zestien. Hij wilde gewoon dat ze scoorden, daar komt het op neer. Hopelijk hebben we die scheidsrechter niet meer. Hij is nutteloos."

Lionel Messi was iets diplomatischer. "Je kan als speler niet meer eerlijk zijn of zeggen wat je denkt, want dan krijg je direct een paar wedstrijden schorsing. Maar de FIFA moet hier naar kijken. Je kan niet een scheidsrechter als hij op zo'n belangrijke wedstrijd zetten als hij het niet aan kan."