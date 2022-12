Argentijnen bijzonder op hun tenen getrapt, Messi noemt Weghorst nog "Dommerik" en haalt uit naar Van Gaal

Een goed halfuur na de match liep Messi nog steeds op de toppen van zijn tenen. Terwijl hij een interview aan het geven was, riep hij dat Wout Weghorst moest weggaan "dommerik".

Van Gaal zei vooraf dat Nederland een voordeel zou hebben in de penaltyreeks. "Ik zal het herhalen: Van Gaal doet alsof hij zijn ploeg mooi voetbal laat spelen, maar in werkelijkheid zet hij er wat lange spelers in en speelt gewoon de lange bal", aldus nog Messi.

Nicolas Otamendi reageerde ook op de tartende beelden van na de winst. "Ik vierde het in hun gezicht, omdat er een speler was van Nederland die, bij iedere strafschop die wij namen, naar ons toe kwam en wat riep richting onze spelers", legde Otamendi uit. Een foto van zijn gebaar deed de ronde op sociale media. "De foto werd uit de context gehaald. Wij reageerden op hun gedrag."

Lionel Messi to Wout Weghorst: "What are you looking at, dumby? Go back there, dumby. Get back there, yes!" 😳😳😳#FIFAWorldCup#Argentinapic.twitter.com/Fxs8sKe1AB