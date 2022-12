Nederlandse pers hard na WK-uitschakeling: "Wat zal er blijven hangen van Nederland? Niet veel!"

Ondanks hun sterke comeback tegen Argentinië wordt het Nederlands elftal niet gespaard van felle kritiek in eigen land. De pers ging er met de botte bijl in en vooral bondscoach Louis van Gaal moest het ontgelden.

Dat komt ervan als je tijdens een toernooi constant ruzie maakt met de pers.... "Nederland - Argentinië was de totale voetbalgekte", schrijft De Volkskrant. "Na een masterclass van maestro Messi veranderde FC Tikkie Breed in geslagen positie in FC Aanval, opportunistisch en effectief: 2-2, inclusief een fascinerende, fabelachtige verlenging. Topspanning. Strafschoppen. En daarin toch verloren."

"Het voetbal van het Nederlands elftal viel vrijdag lang te beschouwen als een farce, als een kwelling voor het oog. Maar daarop volgde een wonderlijke slotfase, toen het offensief noodgedwongen totaal was en Wout Weghorst twee keer scoorde."

"Wat zal blijven hangen van het WK, voor Nederland? Niet zo heel veel. Ja, de goede teamgeest, de fijne groep spelers, de liefde van en voor de bondscoach, de opkomst van doelman Andries Noppert, de doelpunten van Cody Gakpo en Wout Weghorst. En weer een verloren strafschoppenserie tegen Argentinië, net als acht jaar geleden in de halve finale."

Teleurstelling zal overheersen

"Met de ogen dof stapte Oranje vrijdagavond van het veld, diep ontgoocheld, na een verloren strafschoppenserie tegen Argentinië", klinkt het bij het Algemeen Dagblad. "Een fantastische wederopstanding in de slotfase van de officiële speeltijd bleek niet genoeg."

"Na de winnende strafschop van Lautaro Martinez stortten de spelers van het Nederlands elftal ter aarde, terwijl in de hoek van het veld een uitzinnig Argentijns feest losbarstte. De teleurstelling zal straks overheersen, terugkijkend op de afgelopen vier weken. Op de laatste twintig minuten tegen Argentinië na was het spel vaak te matig, ook vrijdag in het Lusail-stadion."