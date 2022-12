🎥 De geniale vrije trap van Nederland werd geïntroduceerd door... Weghorst himself

Je moet er maar op komen. Als je in de laatste minuut van de verlengingen een vrije trap krijgt recht voor doel, schieten de meesten die wel rechtstreeks. Niet Nederland, dat met een geniale variant kwam.

En die variant werd afgewerkt door Wout Weghorst, die ook al de 2-1 scoorde. "Het is een variant uit mijn tijd bij VfL Wolfsburg. Het werkte daar goed, en nu weer", gaf hij wat meer inzicht in de schitterende ingeving.

Maar voor de rest was hij natuurlijk ontgoocheld. "Het had een van de mooiste avonden uit mijn leven moeten zijn... En het kwam ook heel dichtbij. Maar uiteindelijk is het zuur hoe het afloopt. Het is zo ontzettend jammer. Het waren de drie mooiste weken uit mijn leven als voetballer. Je droomt van die beker en we waren er zo dichtbij."