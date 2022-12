Tite geen bondscoach meer na uitschakeling Brazilië in kwartfinale

Braziliaans bondscoach Tite (61) houdt het na 81wedstrijden voor bekeken.

Adenor Leonardo Bacchi, beter bekend als Tite, was sinds half juni 2016 bondscoach van Brazilië. Het contract van de Braziliaan liep al eind dit jaar af, maar na de uitschakeling van Brazilië tegen Kroatië in de kwartfinale, bevestigde hij het nieuws nog eens.

"Ik neem de hoofdschuld op mij, maar we zijn uiteindelijk allemaal samen verantwoordelijk", zei de 61-jarige bondscoach achteraf. Wie de opvolger wordt van Tite is nog niet duidelijk.

Tite haalde in 2018 de kwartfinale van het WK, in 2019 won Brazilië onder hem de Copa America. Ook in 2021 haalde Brazilië de finale van de Copa America, maar verloor het tegen Argentinië.