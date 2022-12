Braziliaanse media snappen niet waarom Neymar geen penalty trapte: "Ezel, dwaas, je hebt het land kapotgemaakt"

Brazilië is opnieuw uitgeschakeld op het WK, nu via strafschoppen tegen Kroatië.

In 2014 beleefde Brazilië al een trauma door met 1-7 te verliezen tegen Duitsland in de halve finale in eigen land. In 2018 verloor het tegen België in de kwartfinale tegen de Rode Duivels en nu verloor het opnieuw in de kwartfinale.

In de Brazilië zelf staan de media op z'n kop. "Vijf WK's op rij gaat het mis, de beul was nu niet eens een land met een grote traditie. Zoals Frankrijk in 1998 en 2006, Nederland in 2010 of Duitsland in 2014. Het was ook geen swingend land als België in 2018", zegt het Braziliaanse ESPN.

Dat Neymar geen penalty nam, hij zou de vijfde nemen, stuit op hevige kritiek in Brazilië. "Tite liet Neymar, zijn beste strafschoppennemer, niet trappen. Schaamteloos! Dan verdien je als trainer niet om daar te staan. Ezel, dwaas, je hebt het land kapotgemaakt", schreeuwde José Ferreira Neto bij Os Donos da Bola.