Onverslijtbaar! "Hij laat zien dat hij op zijn 37ste nog één van de grootste spelers op aarde is"

Is er eigenlijk iemand die het hem niet zou gunnen om de wereldtitel op zijn cv bij te schrijven? Luka Modric is een fenomeen. Op zijn 37ste ging hij tegen Brazilië 120 minuten voorop in de strijd.

Bondscoach Zlatko Dalic heeft er niet genoeg lyrische woorden voor. "Op zijn leeftijd. Hij speelde honderdtwintig minuten in een geweldig hoog ritme. Hij stond aan het hoofd van deze ploeg en maakte ook nog een penalty. Het is ongelofelijk hoe hij speelt. Alsof hij niet moe is te krijgen. Op zijn leeftijd is dat ongelofelijk. Maar dat is Luka Modric. Het laat alleen maar zien waarom hij een van de beste spelers op aarde is", aldus Dalic.

Over het 'hoe' hoeft de bondscoach ook niet lang na te denken. "Zijn ernst en professionaliteit. Hij werkt hard, doet extra individueel werk en leeft voor het voetbal. Dat wordt in tienvoud beloond nu. Het is moeilijk om iemand op zijn leeftijd te vinden die met zoveel kracht nog voetbalt. Mensen hadden hem al afgeschreven, maar hij laat zich op het WK in zijn beste vorm zijn. Modric heeft Kroatië naar de halve finale gebracht."