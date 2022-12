Olivier Giroud trekt Frankrijk over de streep: "Het deed me aan de halve finale tegen de Belgen denken"

Olivier Giroud besliste met zijn doelpunt de wedstrijd. Zo won Frankrijk van Engeland.

In de 2e helft bracht Olivier Giroud Frankrijk met een kopbal opnieuw op voorsprong. Uiteindelijk was dat het winnende doelpunt.

"Dit is buitengewoon", vertelde Giroud aan het Franse TF1. "We deden tegen Engeland defensief uitstekend werk. We gaven wel nog een penalty weg en daar hadden we geluk. Maar we hebben tegen Engeland een grootse wedstrijd gespeeld."

De wedstrijd tegen Engeland deed Giroud aan iets denken: "Het was een beetje zoals de halve finale tegen België 4 jaar geleden in Rusland." Toen kwam Frankrijk ook op voorsprong en hielden ze defensief stand. Zo konden ze naar de finale in Rusland doorstoten.