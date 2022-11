Beerschot ontsnapt in slotminuut aan puntenverlies maar nadert wel degelijk tot op een punt van de leiders

Mits een 9 op 9 kon Beerschot stilaan in de nek van de leiders hijgen. In de topper van de speeldag nemen die het tegen elkaar op. Beerschot had het tegen Club NXT niet de hele tijd onder de markt, maar was wel het gevaarlijkst en ontsnapte in de slotminuut.

Na het omdopen van Vak I tot 'Joske Vanhout stand' dicteerde Beerschot van bij de aftrap. Eerst nog met schuchtere pogingen, maar rond het kwartier werd het al een stuk snediger en dreigender. Een deviatie van Baeten op voorzet van Van den Bergh kon bezoekend doelman Shinton net niet verrassen. Uit de hoekschop die volgde kopte Thórisson op de paal.

Het was slechts uitstel van executie. Na voorbereidend werk van Verlinden pakte Matthys uit met een mooie knal in de linkerhoek (1-0). Na die terechte achterstand gingen ze bij Club NXT wat vaker de neus aan het venster steken, weliswaar zonder de thuisploeg echt pijn te doen. Met de rust in zicht testte Rigo Shinton nog eens met een afstandsschot. Dat werd door de Club NXT-keeper uit zijn linkerbenedenhoek gehaald.

Goede wil maar weinig kansen voor Club NXT

Meer druk vooruit en betere combinaties hielpen de bezoekers na de pauze wel om nog wat beter in de wedstrijd te zitten. Enkel het maken van de juiste keuzes aan de zestien meter om aan kansen te geraken, bleek erg moeilijk voor de youngsters.

Rigo de redder van Beerschot

Beerschot was bij gelegenheid wel gevaarlijk, al was dat dan via een stilstaande fase en een uitbraak. Shinton wist wel raad met de kopbal van Van den Bergh en de plaatsbal van Baeten. Met een 1-0 het slotkwartier in: zo bleef de spanning alvast verzekerd tot het einde. En in de slotminuut was het spreekwoordelijke deksel op de neus nog dichtbij: Talbi legde aan van in de rechthoek, Rigo haalde van de lijn en vermeed de gelijkmaker!

Nog maar eens een bewijs dat alles mogelijk is in voetbal wanneer de marge slechts één doelpunt bedraagt. In elk geval sleepten de Mannekes hun derde opeenvolgende zege over de streep. Zo komen ze op één punt van leiders Beveren en RWDM, die mekaar ook nog bekampen zaterdagavond. Beerschot kan de uitkomst van die topper nu met een gerust gemoed afwachten.