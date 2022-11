Nicky Hayen (Club NXT): "Verdienden op basis van tweede helft niet te verliezen tegen ploeg die meedoet voor titel"

Nicky Hayen zag zijn Club NXT tegen een titelkandidaat een tweede helft spelen die meer dan verdienstelijk was. Bij de rust stond Beerschot wel al 1-0 voor en die score bleef ook op het bord.

Waar het voor Club NXT vooral in het eerste half uur afzien was, groeide de ploeg wel naarmate de partij vorderde. "Het is een wedstrijd die we hier niet verdienden te verliezen op basis van de tweede helft. Daarin waren wij de best voetballende ploeg op het veld."

Beerschot voetbalde wel veel meer kansen bij mekaar. Club NXT-trainer Hayen onthield van zijn eigen team vooral de positieve dingen. "We speelden tegen een ploeg die meedoet voor de titel en hebben ons daar mee kunnen meten. De manier waarop ze na de wedstrijd gaan vieren met de fans zegt genoeg."

Niet bij stilstaan

Talbi was net voordien nog dicht bij de gelijkmaker gekomen. Die werd door Rigo van de lijn gehaald. Lang stilstaan bij de nederlaag is niet aan de orde, want vrijdag wacht alweer een ontmoeting met Dender. "Er zat misschien meer in voor ons, maar nu is het opnieuw hard werken richting volgende week."