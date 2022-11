Matchwinnaar Beerschot genoot van gezangen fans en wil reeks nog verlengen: "Een eitje te pellen met Anderlecht"

De maker van de enige goal was zaterdag meteen ook matchwinnaar voor Beerschot. De Anderlecht-Futures wachten nu op Beerschot en ook tegen hen wil Hervé Matthys de drie punten pakken.

"Van zodra ik die bal raakte, wist ik dat hij er zou invliegen", zei Matthys over zijn doelpunt aan GvA. "Het was toch wel een van mijn mooiste goals. Het was zalig om te horen hoe de supporters mijn naam scandeerden. Hopelijk scoor ik er dit seizoen nog een paar. Dan mogen ze nog scanderen en zal ik wel opnieuw het overwinningslied inzetten. Zeker tegen die jonge beloftenploegen kan zo’n vroege goal wel tellen."

Beerschot speelde tegen Club NXT een prima eerste helft, maar moest nog zwoegen tot het einde om de zege over de streep te trekken. " In de eerste helft merkten we hoe ze niet om konden met onze druk en toch drukten we niet door in de tweede helft. Waarom niet? De vermoeidheid misschien. Of de natuurlijke reactie om achteruit te kruipen. Of de kansen die we niet afwerkten. Maar op het einde is het de overwinning die telt."

Niet achterblijven

Het is de derde overwinning op rij en zo is toch een reeksje neergezet. "In deze competitie is dat toch wel belangrijk. Onze grootste concurrenten, RWDM en Beveren, doen dat ook en dan kunnen wij niet achterblijven. Nu is het aan ons om die reeks nog te verlengen voor de winterstop."

Dat dient dan te gebeuren bij een bezoek aan Anderlecht, de ex-club van Matthys. Komende zaterdag neemt Beerschot het op tegen RSCA Futures. "We hebben toch wel een eitje te pellen met Anderlecht. We gaan alleszins met het volle vertrouwen naar daar. In mijn ogen zijn we nu beter gewapend dan bij de vorige ontmoeting."