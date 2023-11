Ongezien: Onwaarschijnlijk slot in Limburgse derby doet de gemoederen zwaar oplaaien

Patro Eisden neemt de drie punten mee naar huis na een felbevochten gelijkspel tegen Lommel SK. Het hoogtepunt was onbetwist het onwaarschijnlijke einde van de wedstrijd.

Lommel SK mocht vrijdagavond Patro Eisden Maasmechelen ontvangen. Stijn Stijnen nog geschorst en dus nergens te bespeuren. Het meest opvallende aan de opstelling was Leon Lalic die in de derby zijn debuut voor Lommel mocht maken op 17-jarige leeftijd.

Na vier minuten was het al prijs. Patro Eisden kwam zonder al teveel moeite op voorsprong. Een kopbal werd verlengd door Elisha Bruce maar doelman Jari De Busser zat er in eerste instantie bij. Hij werkt echter niet voldoende weg waardoor een goed gevolgde Renson de bal in doel kon duwen.

De beste kansen in de eerste helft bleven voor de bezoekers. Lommel kwam een paar keer goed weg. Op het halfuur besloot Sales plots op de lat. In de herneming wil Granell hem plaatsen, maar doelman Belin houdt zijn doel mooi proper met een zweefredding.

De thuisploeg ging met zo'n 70% balbezit de rust in. Het spelbeeld na de rust was gelijkaardig. Deze overmacht werd vlak voor het uur omgezet in een doelpunt. Sales kon de bordjes gelijkhangen van zeer dichtbij, al leek het een randgevalletje buitenspel.

Lang had Patro niet nodig om terug te prikken. Een slechte bal in de verdediging werd meteen afgestraft. Dansoko kan het leer ophalen nadat Schoofs fout inschat. Die geeft voor en ziet Hadj-Moussa de bal heerlijk binnenknallen.

Zo'n tien minuten voor het einde leek Lommel dan toch terug gelijk te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel, al was dit ook weer een discutabele beslissing van de ref.

Vlak voor affluiten, in de allerlaatste minuut ontstond er flink wat opschudding. Dries Wouters trapte prompt de 2-2 tegen de netten en het stadion ontploft. De scheidsrechter geeft doelpunt. Maar meteen gaat hij naar zijn assistent voor uitleg.

Die overleggen bijna tien minuten lang, waarna de ref toch besluit om het doelpunt af te keuren voor offside. Na zijn beslissing lijkt hij nog minutenlang na te denken. Ondertussen begrijpt niemand in het stadion wat er aan de hand is. De gemoederen laaien ondertussen op en de spelers krijgen het aan de stok met elkaar. Wanneer we de beelden herbekijken lijjkt het toch een geldig doelpunt.

Zo klimt Patro Eisden naar een voorlopige derde plaats in het klassement met 22 punten, op één punt van leiders Zulte-Waregem en Beerschot. Lommel wordt ingehaald en zakt naar de vierde plaats.