🎥 No VAR, no party: ongeziene situatie in Belgisch profvoetbal, snapt u waarom dit doelpunt is afgekeurd?

Patro Eisden heeft er drie punten bij in de strijd om promotie in de Challenger Pro League. Ze wonnen met 1-2 op bezoek bij Lommel SK. Al ging het vooral in de blessuretijd nog helemaal mis bij een niet-toegekende gelijkmaker.

Lommel SK wilde tegen Patro Eisden Maasmechelen opnieuw aan de leiding komen in de Challenger Pro League. Uiteindelijk zouden het echter de bezoekers zijn die wonnen en zo meteen op en over Lommel springen in de stand.

Al had het ook helemaal anders kunnen lopen, want in de slotminuut kreeg Lommel nog een vrije trap. Die werd uiteindelijk binnengewerkt door Wouters, die dat volgens scheidsrechter en lijnrechter deed vanuit een buitenspelsituatie.

De vrije trap werd echter enkel door Peeters van Patro Eisden geraakt onderweg en bij de start van de fase is er geen sprake van buitenspel. Een onterecht afgekeurde 2-2 op die manier. En een duidelijk signaal om ook in de Challenger Pro League dringend een VAR toe te laten.