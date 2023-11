Refereeing Department komt met zeer opvallende uitleg na meest discutabele moment van vrijdag

Vrijdagavond speelden Lommel SK en Patro Eisden Maasmechelen de Limburgse derby in de Challenger Pro League. Dit ging gepaard met een aantal discutabele beslissingen.

Patro Eisden won de wedstrijd met 1-2, maar het had er heel anders uit kunnen zien. In de allerlaatste minuut werkte Lommel-verdediger Dries Wouters de bal tegen de netten. Een correct doelpunt, maar daar dacht de arbitrage anders over.

Het doelpunt werd in eerste instantie goedgekeurd door de scheidsrechter. Nadien ging hij minutenlang verhaal halen bij de grensrechter en keurde hij het doelpunt alsnog af. Na nog veel vijven en zessen ging de wedstrijd nog een minuutje door.

Het Refereeing Department kwam zaterdag al met een verklaring voor de fase. "Bij de vrije trap stond de Lommel-aanvaller die scoorde niet in buitenspel", wordt toegegeven, maar kon ook overduidelijk gezien worden op de beelden.

"Het doelpunt van Lommel werd afgekeurd omdat de scheidsrechter voor buitenspel had gefloten (vlagsignaal van AR) voordat de bal in het doel ging", gaat het Refereeing Department verder. Al doet dit ook de wenkbrauwen fronsen.

Na afloop kwam Stef Peeters uitleg geven over de fase, en vertelde ons duidelijk dat er gefloten werd nadat de bal over lijn ging.