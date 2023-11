Patro Eisden-coach Stijn Stijnen komt met zeer opmerkelijke reactie na omstreden Limburgse derby

Lommel SK en Patro Eisden Maasmechelen namen het vrijdagavond tegen elkaar op. Al ging dit niet zonder een paar zeer discutabele fases.

"We winnen ruim terecht", begint Stijn Stijnen volgens de clubwebsite. "Mijn ploeg speelde een volwassen wedstrijd met veel maturiteit. We geven bijna niets weg tegen een ploeg die toch pretendeert aanvallend te voetballen. De beste kansen waren voor ons."

In het slot maakte Lommel nog 2-2 gelijk. Een correct doelpunt werd eerst goedgekeurd, en dan weer afgekeurd nadat er heisa ontstond. Ook hier heeft Stijnen een ongezouten mening over.

"Onze doelpunten waren mooi. We hadden nog meer kunnen scoren. Hun 1-1 komt vanuit buitenspel. De laatste fase is terecht afgekeurd. De ref had immers gefloten vóór Wouters de bal binnen tikt. Chapeau dat hij de maturiteit had om dit recht te zetten."