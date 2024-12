Sensatie in Limburg: Zulte Waregem pakt in extremis drie punten op bezoek bij Lommel

Zulte Waregem is weer alleen leider in de Jupiler Pro League na een 1-2 overwinning op Lommel. Pas in de blessuretijd maakte invaller Machado het verschil.

Zulte Waregem trok zaterdagnamiddag naar Lommel SK, waar ze de kans kregen om hun leidersplaats weer te veroveren. Lommel kon bij winst de kloof met de top 4 weer wat kleiner maken. Jelle Vossen startte bij de bezoekers op de bank.

De wedstrijd kwam best traag op gang. Beide ploegen waren wat aan het aftasten, al was Lommel het eerste kwartier wel een pak dominanter. Zulte Waregem raakte geen bal aan, maar tegen minuut 20 draaide het spelbeeld wat.

De bezoekers konden het momentum afpakken van Lommel, en dat loonde. In minuut 37 was het Traoré die Zulte Waregem op voorsprong kon zetten. Hij werd heerlijk diep gestuurd door Gavriel en twijfelde niet tot hij oog in oog kwam met Ivezic.

Maar Lommel kwam al snel op gelijke hoogte, veel sneller ging eigenlijk niet. Nog geen minuut later kreeg Diego Rosa wat veel ruimte rond het strafschopgebied, waarna hij het leer met een geweldige knal in de bovenhoek jaagde. Zo konden we met een 1-1 stand gaan rusten.

Na de pauze kregen we veel kansen te zien, waar er maar geen van in doel wou gaan. Zowel Lommel als Zulte Waregem hadden het verschil kunnen maken. Invaller Kebe kopte van zeer dichtbij in de grond, waardoor de bal nog net naast ging. Even later hield Lommel-doelman Ivezic zijn ploeg recht met een knappe relfex op een afgeweken bal.

Uiteindelijk trok Zulte Waregem de zege toch nog naar zich toe. Invaller Machado trapte zijn ploeg in de blessuretijd nog naar de overwinning. Daardoor is Zulte Waregem weer alleen leider en springt het over La Louvière dat eerder dit weekend won van Seraing. Lommel blijft zesde met 20 punten.