📷 Lommel-supporters hebben niet mis te verstane boodschap voor bestuur van de club

Lommel SK heeft al vijf wedstrijden op rij niet kunnen winnen. Zaterdagnamiddag verloren de Limburgers met 1-2 van Zulte Waregem, de fans zijn echt niet blij met de gang van zaken.

Lommel SK kon zaterdagnamiddag alweer niet winnen. De wedstrijd tegen Zulte Waregem leek te gaan eindigen op een gelijkspel, maar dat was buiten invaller Machado gerekend.

Hij scoorde in de blessuretijd het winnende doelpunt. Daardoor blijft Lommel achter met 2 op 15, nadat het al teleurstelde aan het seizoensbegin.

Weinig verbetering te merken, wat de fans niet geruststelt. Die verwachten toch op zijn minst dat hun ploeg zal strijden voor de promotie, zoals ook werd uitgesproken als ambitie eerder dit seizoen.

Nog voor de wedstrijd op gang werd getrapt, toonden thuissupporters al teksten gericht aan de club: "All we want for x-mas, is Bould out", klonk het duidelijk.