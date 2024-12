De trein van Zulte Waregem raast door in de Challenger Pro League: "Iedereen is mee in het verhaal"

Zulte Waregem blijft alleen leider in de Challenger Pro League. De club won met 1-2 op het veld van Lommel na een doelpunt van Machado in de blessuretijd.

De trein van Zulte Waregem raast door. De leider van 1B had het niet gemakkelijk op het veld van Lommel SK, de wedstrijd kon echt beide kanten op.

Misschien is het dan het geluk van de kampioen dat wat speelt. Uitgerekend invaller Machado scoorde in extremis het beslissende doelpunt. Het was pas zijn tweede invalbeurt sinds hij vier maanden out was.

Coach Sven Vandenbroeck zag ook dat de partij gelijk opging. "Ik zag een eerste helft tussen twee ploegen die technisch wilden voetballen, maar geen kansen bij elkaar speelden. Toen plots, op twee minuten, een mooie actie van ons en een geweldig schot langs hun kant. Voor de rest zat het allemaal op slot, alles onder controle bij hun maar ook bij ons."

"In de tweede helft kwamen we wat beter in de wedstrijd door onze druk naar voren. We speelden een kwartier op hun helft en er kwam meer balans. Uiteindelijk speelde die rode kaart wel een beslissende rol in de wedstrijd", gaat de coach verder.

"Ik ben heel blij dat Machado na vier maanden blessureleed het winnende doelpunt kon maken. Dat toont weer de kracht van onze groep. Iedereen is mee in het verhaal", besluit Vandenbroeck.