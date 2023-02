Bekerdromen: Mechelen op en over Zulte Waregem naar uitstekende uitgangspositie richting Heizel

Bekerdromen bij Zulte Waregem en KV Mechelen. Beide teams kregen een unieke kans op een volgende bekerfinale tegen Union SG of Antwerp. Of dat spektakel opleverde in de heenwedstrijd aan de Gaverbeek?

Bekerdromen ook bij de supporters, zoveel was duidelijk. De vuile was buitenhangen, daar was allerminst sprake van. "Doe oes dromen", was het spandoek van de thuisaanhang duidelijk. "Tell them we're on the way", waren de bezoekende fans zelfs nog iets meer zegezeker.

Bekerdromen

Weinig verrassingen in de basiself van Mbaye Leye, die Ruud Vormer opnieuw zijn plek gaf na verplichte rust tegen Club Brugge. Bij KV Mechelen geen Steven Defour door een schorsing, zijn assistent Frederik Vanderbiest kon wel weer rekenen op Storm en Hairemans voorin.

Wie iets te lang in de zetel bleef hangen - al dan niet in gezelschap van poesjes of andere huisdieren - alvorens af te zakken naar de Gaverbeek, was er deels aan voor de moeite. Zulte Waregem begon namelijk het best aan de match en kwam na een dikke minuut al op voorsprong. Ndour zette zich goed door op rechts en Fadera kon diens afgemeten voorzet prima voorbij doelman Coucke werken.

Essevee zette daarna een kwartiertje door, daarna viel de hele boel een beetje stil. Tot Storm tegen zijn ex-ploeg voor de gelijkmaker zorgde met een vintage Storm-actie. Naar binnen draaien en het korte hoekje vinden: 1-1, pracht! En meteen ook de ruststand, want een tweede actie van Storm leverde geen goal op. Te centraal getrapt, iets kleiner kan ook.

Erop en erover

Na de pauze was de eerste kans ook meteen goed voor een doelpunt. Storm deze keer met de voorzet en Mrabti als afwerker van dienst: 1-2 en zo Mechelen plots op rozen en een flinke stap dichter bij de Brusselse Heizel.

Essevee probeerde de bakens daarna nog te verzetten. Vormer was voor de pauze al eens dichtbij de 2-1 gekomen, na de pauze zag hij een kopbal van de lijn gekeerd door Walsh. Coucke moest dan weer een paar keer bij de pinken zijn op pogingen van Ndour en Brüls.

De tijd begon gaandeweg wel te dringen en dat zorgde ook wel voor wat nervositeit. Zulte Waregem claimde een strafschop voor handspel van Van Hoorenbeeck, maar kreeg die niet. In de slotfase moesten de bezoekers nog even met tien verder na twee keer geel voor Lavalée, maar Mechelen hield stand en mag met een bonus naar de terugmatch binnen een maandje (28/2). "En als we gaan, dan gaan we met z'n allen de Heizel overvallen", geloven de supporters er alvast in. Bekerdromen, zoete dromen.