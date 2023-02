Nikola Storm is terug van weggeweest: "Privéproblemen en blessures hebben me parten gespeeld"

Voor de wedstrijd tegen Kortrijk had Nikola Storm 1 goal dit seizoen op zijn naam staan. Tegen Kortrijk en Zulte Waregem deed hij daar telkens een goal en een assist bij. Terug van weggeweest...

Vorig seizoen liet hij 16 goals en 7 assists noteren. "Ik heb al een zeer moeilijk seizoen achter de rug. Privéproblemen en aanslepende blessures hebben me parten gespeeld", zei Storm na de zege tegen Zulte Waregem in de beker. "Een persoonlijke opsteker. Ik voel me de laatste weken gelukkig beter en beter worden. Dat resulteert nu ook in statistieken."

Ruud Vormer, die hem goed kent, wist dat ze hem in het oog moesten houden. "Ook ik ben fan van hem. Ik ken Stormpie goed, hé. We wisten dan ook dat hij die goede actie in zijn benen heeft, maar toch waren we niet voorbereid om hem te stoppen."