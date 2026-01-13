Datum: 13/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi!

Club Brugge begint aan een helse januarimaand met een belangrijk bekerduel bij Charleroi. De Zebra's hebben niets te verliezen onder nieuwe coach Hans Cornelis en willen stunten, terwijl Ivan Leko op drie fronten wil blijven strijden. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Tijd   70' 9" 
Discussieer live mee! Lees 58 reacties...
70
 Vervangen Patrick Pflücke
Ingevallen Mehdi Boukamir
70
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Jakob Napoleon Romsaas
68
 Van den Heuvel moet andermaal van de lijn redden. Charleroi laat het liggen om het af te maken, maar krijgt wel veel corners.
65
 Schot van Bernier! Aangeraakt en zo in corner gewerkt.
62
 Volgend schot van Club Brugge. Nét niet! Er was ook een arm mee gemoeid, maar de bal gaat niet op de stip!
61
 Vervangen Kyriani Sabbe
Ingevallen Mamadou Diakhon
59
 Nu wordt het toch stilaan heel heet voor het doel van Delavallée. Forbs met de actie, maar afgeweken in corner.
57
 Voorzet Sabbe, Vermant kopt! Net naast! Daar komt Charleroi goed weg.
55
 Club Brugge heeft het balbezit opnieuw weten op te eisen. Nu nog minstens dat eerste doelpuntje.
52
 Tzolis zet zich eens door, maar de afwerking is er niet bij!
49
 Eerst Titraoui met een halve kans en nu nog een keertje een optie voor Charleroi, maar iets te ver van de voet en zo in corner.
46
 De bal rolt opnieuw in Charleroi!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 Op slag van rusten nog een geweldige streep van Charleroi! Guiagon met de dubbele voorsprong!
45+2

Goal 		Doelpunt van Parfait Guiagon (Yacine Titraoui)
45+1
 We gaan de extra tijd in.
44
 De rust nadert. Dat wordt met een achterstand de rust in.
41
 Kopbal Vermant, te zwak.
39
 Kan blauw-zwart snel gelijk maken? We kabbelen richting rust.
37
 Bijna de 2-0, maar doelman Van den Heuvel nog met een ultieme parade.
34
 Ook de kwartfinales zijn dit seizoen in een wedstrijd. Als er een gelijkstand zou zijn, gaan we dus verlengen.
31
 Halfuur ver. Wat kan Brugge verzinnen?
29
 Blauw-zwart blijft drukken, maar nog altijd geen bal tussen de palen.
26
 Club blijft aandringen, maar krijgt geen bal tussen de palen.
24
 Club Brugge moet nu zo mogelijk nog meer aan de bak. Veel druk naar voren, dat wel.
21
 Guiagon gaat achter de bal staan en stuurt Van Den Heuvel de verkeerde kant uit.
20
 Plots dan toch Charleroi. Het krijgt een strafschop.
20

Goal 		Doelpunt van Parfait Guiagon (Penalty)
20

Penalty 		Penalty voor Charleroi
17
 Dik kwartier ver, we wachten op kansen.
14
 Charleroi moet achteruit voorlopig.
11
 Club Brugge verhoogt het tempo.
8
 Club Brugge goed en stevig begonnen, zonder grote kansen voorlopig.
5
 Vermant tot bij Tzolis, maar die kan niet meenemen.
3
 Tzolis meteen met een dribbel. De fout op hem, de vrije trap slecht.
1
 De bal rolt in Charleroi.
1
 Charleroi - Club Brugge: 0-0

Vooraf
Club Brugge begint aan een helse januarimaand met een belangrijk bekerduel bij Charleroi. De Zebra's hebben niets te verliezen onder nieuwe coach Hans Cornelis en willen stunten, terwijl Ivan Leko op drie fronten wil blijven strijden. Van den Heuvel in doel bij blauw-zwart, Vetlesen in de plaats van Onyedika.
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' -
Nzita Mardochee 90' -
Keita Cheick 90' -
Ousou Aiham 90' -
Van Den Kerkhof Kevin 90' -
Camara Etienne 90' -
Titraoui Yacine A 90' -
  • Assists: 1
Guiagon Parfait ⚽ ⚽ 90' -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
Pflücke Patrick 70' -
Bernier Antoine 70' -
Scheidler Aurélien 90' -
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 20' -
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 20' -
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' -
Seys Joaquin 90' -
Mechele Brandon 90' -
Ordonez Joel 90' -
Stankovic Aleksandar 90' -
Tzolis Christos 90' -
Vanaken Hans 90' -
Sabbe Kyriani 61' -
Vermant Romeo 90' -
Forbs Carlos 90' -
Vetlesen Hugo 90' -
Bank
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 0'  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 29' -
De Corte Axl 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 0'  
