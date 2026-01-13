LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi!

70

Patrick Pflücke

Mehdi Boukamir





70

Antoine Bernier

Jakob Napoleon Romsaas





68

Van den Heuvel moet andermaal van de lijn redden. Charleroi laat het liggen om het af te maken, maar krijgt wel veel corners.



65

Schot van Bernier! Aangeraakt en zo in corner gewerkt.



62

Volgend schot van Club Brugge. Nét niet! Er was ook een arm mee gemoeid, maar de bal gaat niet op de stip!



61

Kyriani Sabbe

Mamadou Diakhon





59

Nu wordt het toch stilaan heel heet voor het doel van Delavallée. Forbs met de actie, maar afgeweken in corner.



57

Voorzet Sabbe, Vermant kopt! Net naast! Daar komt Charleroi goed weg.



55

Club Brugge heeft het balbezit opnieuw weten op te eisen. Nu nog minstens dat eerste doelpuntje.



52

Tzolis zet zich eens door, maar de afwerking is er niet bij!



49

Eerst Titraoui met een halve kans en nu nog een keertje een optie voor Charleroi, maar iets te ver van de voet en zo in corner.



46

De bal rolt opnieuw in Charleroi!



45+2

Op slag van rusten nog een geweldige streep van Charleroi! Guiagon met de dubbele voorsprong!



45+2



Doelpunt van Parfait Guiagon (Yacine Titraoui)





45+1

We gaan de extra tijd in.



44

De rust nadert. Dat wordt met een achterstand de rust in.



41

Kopbal Vermant, te zwak.



39

Kan blauw-zwart snel gelijk maken? We kabbelen richting rust.



37

Bijna de 2-0, maar doelman Van den Heuvel nog met een ultieme parade.



34

Ook de kwartfinales zijn dit seizoen in een wedstrijd. Als er een gelijkstand zou zijn, gaan we dus verlengen.



31

Halfuur ver. Wat kan Brugge verzinnen?



29

Blauw-zwart blijft drukken, maar nog altijd geen bal tussen de palen.



26

Club blijft aandringen, maar krijgt geen bal tussen de palen.



24

Club Brugge moet nu zo mogelijk nog meer aan de bak. Veel druk naar voren, dat wel.



21

Guiagon gaat achter de bal staan en stuurt Van Den Heuvel de verkeerde kant uit.



20

Plots dan toch Charleroi. Het krijgt een strafschop.



20



Doelpunt van Parfait Guiagon (Penalty)





20



Penalty voor Charleroi





17

Dik kwartier ver, we wachten op kansen.



14

Charleroi moet achteruit voorlopig.



11

Club Brugge verhoogt het tempo.



8

Club Brugge goed en stevig begonnen, zonder grote kansen voorlopig.



5

Vermant tot bij Tzolis, maar die kan niet meenemen.



3

Tzolis meteen met een dribbel. De fout op hem, de vrije trap slecht.



1

De bal rolt in Charleroi.



1

Charleroi - Club Brugge: 0-0



